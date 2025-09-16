Carrera 80: Ford Escort e BMW M3 triunfam em Valência

A temporada de 2025 da competição ibérica Carrera 80 prosseguiu este fim de semana com a realização de duas corridas no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. Integradas na primeira edição do Valencia Iberian Racing Festival, as provas destacaram-se pela vitória de dois carros icónicos do automobilismo mundial.

As duplas Ricardo Pereira e Pedro Teixeira de Melo, num Ford Escort RS2000, e Paulo Lima e José Paradela, em BMW M3, foram os vencedores da primeira e segunda corrida, respetivamente.

Esta competição, que reúne carros históricos que marcaram o desporto automóvel entre 1976 e o final da década de 1990, garantiu corridas intensas e disputadas do início ao fim.

Na primeira corrida, disputada na manhã de domingo, a vitória pertenceu à dupla da RP Motorsport, Ricardo Pereira e Pedro Teixeira de Melo. Apesar de uma prova cheia de peripécias, conseguiram cortar a meta com uma vantagem confortável sobre Carlos Tavares, que, sozinho no seu BMW E30 M3 de Grupo A (assistido pela RodaClássica), alcançou o segundo lugar.

O terceiro lugar ficou para Manuel Ferrão, num Ford Escort MKII RS1800, que saindo da última posição fez uma corrida ao ataque, assegurando a presença no primeiro lugar do pódio da categoria GR2. Paulo Lima e José Paradela, ao volante de um BMW E30 M3, lideravam a prova com autoridade, mas duas penalizações — uma por um erro no procedimento de partida e a segunda pelo “Stop & Go” não realizado corretamente — acabaram por comprometer o resultado e fizeram com que terminassem na quarta posição. à frente de Teo Antonio Pérez, que completou o top‑cinco com o seu BMW 325i E36.

Na luta das classes, o Honda Civic da dupla espanhola Juan Alonso Borras e José Antonio Zorrilla venceu na classe T2000, terminando em 6.º da geral, enquanto o Datsun 1200 de Daniel Casas e Eugenio Fernández foi o melhor entre os GR1/N, concluindo em 7.º lugar.

O oitavo posto pertenceu a David Peinado, num Citroën Saxo ex-troféu espanhol, inscrito como convidado, enquanto a nona posição da geral ficou para Guillermo Velasco e Francisco Freitas, da Curated Garage, num Datsun 1200 da classe GR1/N.

Na segunda corrida, o triunfo coube aos favoritos Paulo Lima e José Paradela, que levaram o BMW E30 M3, numa corrida em que lideraram de fio a pavio. Animada esteve a luta pelo segundo lugar entre os vencedores da primeira corrida, Carlos Tavares e Manuel Ferrão. O Ford Escort RS2000 de Ricardo Pereira e Pedro Teixeira de Melo e o Ford Escort ex-RODAM de Manuel Ferrão a levarem os os espectadores ao rubro até à bandeira de xadrez, com os dois carros a cortaram a meta separados por milésimas, e com vantagem para o carro assistido pela RP Motorsport.

Teo Antonio Pérez foi quarto com o BMW 325i E36. O Honda Civic de Juan Alonso Borras e José Antonio Zorrilla voltou a destacar-se, assegurando nova vitória na classe T2000, ao concluir em 5.º lugar da geral. Na categoria GR1/N, a dupla Daniel Casas e Eugenio Fernández consolidou a sua posição e foi novamente a melhor da classe com o seu Datsun 1200, terminando em 7.º lugar. O oitavo lugar pertenceu a Carlos Tavares, cuja corrida ficou comprometida com uma ingressão na gravilha.

Com as duas provas em Espanha já cumpridas, e com duas jornadas duplas por disputar, a Carrera 80 regressa no programa do revitalizado Algarve Classic Festival, de 24 a 26 de Outubro.

Calendário de 2025

31 Maio/01 Junho – Jarama Classic – Circuito de Madrid Jarama RACE 🇪🇸

13/14 Setembro – Valência – Circuito Ricardo Tormo 🇪🇸

25/26 Outubro – Algarve Classic Festival – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

29/30 Novembro – Estoril Endurance Festival – Autódromo do Estoril 🇵🇹