Carlos Vieira: “Muito satisfeito com o meu regresso às corridas de GT”

Carlos Vieira, Campeão Nacional de Velocidade e Campeão Nacional de Ralis, está de regresso às corridas com carros de GT, sendo figura de cartaz da nova competição erigida pela P21 Motorsport, a GT3 Cup, que terá a sua primeira prova no Braga Racing Kick Off, este fim de semana.

O piloto vai estar ao volante de um Porsche 997 GT3 Cup com as cores da Pocargil, preparado pelo Team Novadriver, tendo o carro passado por uma profunda revisão e afinação antes da estreia de Carlos Vieira na GT3 Cup.

A competição terá cinco jornadas que começam este fim de semana de 23 a 25 de abril no Circuito de Braga, seguindo para o Autódromo Internacional do Algarve nos dias 11 a 13 de junho. Seguem-se duas visitas ao Autódromo do Estoril nos dias 16 a 17 de julho e de 25 a 26 de setembro. A GT3 Cup fecha em Jarama nos dias 16 e 17 de outubro,

Quanto ao formato da competição, conta com duas sessões de treinos livres, duas sessões cronometradas e duas corridas, oferecendo, assim, muito tempo em pista com o competitivo Porsche 911 GT3 Cup 997.

O objetivo de Carlos Vieira nesta competição passa, naturalmente, pela discussão da vitória em todas as provas e recolher o troféu desta primeira edição da GT3 Cup.

Carlos Vieira – “Está tudo pronto para este meu regresso às corridas de GT em Portugal e não podia estar mais satisfeito com a decisão de competir na GT3 Cup. O carro é muito divertido de conduzir e poder estar em pista com duas mãos cheia de automóveis iguais é muito estimulante. Obviamente que o objetivo é vencer, como acontece em todas as competições em que participo e tenho o desejo de ser o primeiro vencedor desta nova competição.”