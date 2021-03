Carlos Vieira, José Rodrigues, Mário Silva e Francisco Carvalho na grelha da GT3 Cup

Mário Silva e os irmãos Manuel e Pedro Mello Breyner entre a mais de uma dezena de Porsche 997 confirmados para a prova de abertura da GT3 Cup

Carlos Vieira, ex-campeão nacional de ralis e de velocidade, José Rodrigues, que fez carreira na categoria TCR a nível internacional, e Francisco Carvalho figuram, entre outros, na lista de pilotos confirmados na GT3 Cup, a nova competição de velocidade monomarca com os espetaculares Porsche 997 promovida pela P21 Motorsport e estreante esta época nas pistas portuguesas.

A esses nomes bem conhecidos juntam-se ainda outras figuras consagradas como Mário Silva, Vasco Barros e os irmãos Manuel e Pedro Mello Breyner, num plantel que vai continuar a crescer e tem já confirmados para a jornada de abertura, em Braga (24/25 abril) mais de uma dezena de participantes, entre os quais se destacam também vários gentleman drivers.

“Desde o primeiro momento que fiquei bastante entusiasmado com o projeto da GT3 Cup, que me pareceu espetacular para o nosso panorama automobilístico. O Porsche 997 é um carro de competição top em Portugal e até mesmo ao nível na Península Ibérica. Depois de me inteirar de todos os detalhes, com a chegada dos carros e o interesse suscitado junto de vários pilotos, não tive dúvidas em inscrever-me quando constatei que a grelha de partida teria, na pior das hipóteses, uma dezena de participantes. Sempre quis correr em Portugal esta temporada e, na minha opinião, após analisar todas as opções, acho que, com a GT3 Cup, o José Monroy lançou aquele que será o melhor e mais interessante campeonato de 2021”, disse o piloto de Fafe, cujo Porsche 997 vai ser assistido pelo Team Novadriver.

Também empolgado com o novo desafio que decidiu abraçar está o bracarense José Rodrigues, um apaixonado dos troféus monomarca ou não tivesse iniciado a sua carreira nos Abarth 500, antes de evoluir para as corridas da classe TCR, tanto a nível nacional como além-fronteiras.

“Sempre fui um defensor das competições monomarca que é, muitas vezes, onde se ‘fazem’ os grandes pilotos e este verdadeiro Troféu Porsche GT3 representará uma mudança de paradigma na minha carreira, após uma década como piloto de carros de Turismo. A GT3 Cup vai ser a plataforma ideal para eu dar o passo para os GT, uma verdade mudança de ‘chip’. Esta nova competição tem tudo para ser espetacular, desde o carro até à organização e ao valioso leque de pilotos, formando uma grelha como não se viu em Portugal nos últimos anos”, referiu José Rodrigues.

A GT3 Cup será, igualmente, um novo desafio para Francisco Carvalho, com o piloto da Guarda a comentar: “O Porsche 997 é um carro rápido e divertido e a GT3 Cup enquadra-se bem no panorama da velocidade nacional, pelo que vai ser, com toda a certeza, uma experiência aliciante”. Por seu turno, o veterano Mário Silva, que ao longo da sua carreira obteve diversos êxitos ao volante dos Porsche, não deixa de enfatizar: “Será um enorme prazer, com muito espírito desportivo, alinhar nesta competição com o objetivo de andar nos primeiros lugares”.

Uma das equipas principais equipas da velocidade que já “assinou” pela GT3 Cup é a Speedy Motorsport, liderada por Pedro Salvador. Será a responsável pela manutenção do carro de José Rodrigues e aguarda ainda a confirmação de um segundo Porsche: “Sem dúvida que a GT3 Cup é uma ótima novidade no panorama das corridas de velocidade em Portugal, representando um desafio aliciante e motivador para quem, como a nossa equipa, vai estar presente, sempre com o espírito de discutir a vitória em cada corrida”, avançou Pedro Salvador.

A pouco mais de três semanas do arranque da GT3 Cup, a P21 Motorsport tem já garantida a Mobil como parceira técnica da competição e fornecedora oficial dos lubrificantes. Será o regresso às pistas nacionais e a um troféu monomarca…