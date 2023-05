Carbon Neutral Cup: Manuel Fernandes Jr. dominou | AutoSport

Manuel Fernandes Jr. foi a grande figura dos KIA Ceed GT ao longo de todo o fim de semana da agora designada Carbon Neutral Cup, vencendo as duas corridas realizadas no Autódromo Internacional do Algarve. Entre os Picanto, Rafael Antunes e Tiago Madeira dividiram os triunfos.

A primeira corrida da temporada do Carbon Neutral Cup foi vencida por Manuel Fernandes Jr., nos KIA Ceed GT, que vinha apontado como o grande favorito desde os treinos cronometrados. Voltou a impor a sua lei, dominando de fio a pavio na primeira corrida do ano. Pompeu Simões confirmou a prestação dos treinos cronometrados, ao ser segundo na corrida, não obstante alguns contratempos na caixa de velocidade o terem impedido de ir mais além. Corrida sem problemas de maior para André Regueiro que fechou o lote dos pilotos que foram ao pódio. O quarto lugar foi para Manuel Moura Teixeira.

Nos pequenos Picanto GT, a falta de gasolina tinha impedido Rafael Antunes ter acabado a temporada de 2021 a vencer, mas desta feita nenhum contratempo lhe tirou a primeira vitória da carreira, isto depois de ter dominado os treinos cronometrados. José João Oliveira subiu ao lugar intermédio do pódio, depois de já ter sido segundo nos primeiros treinos de qualificação, enquanto o lugar mais baixo do pódio foi para Cláudio Oliveira (segundo na segunda sessão de treinos de qualificação). Joel Reis foi quarto, seguido de Pedro Ramos, Guilherme Lemos e Samuel Teixeira.

Manuel Fernandes Jr. foi a grande figura dos KIA Ceed ao longo de todo o fim-de-semana, tendo voltado a impor-se na segunda corrida desta classe. André Regueiro subiu ao segundo lugar do pódio, tendo beneficiado do abandono de Pompeu Simões por problemas mecânicos. Manuel Moura Teixeira fechou o pódio com o terceiro posto.

Nos pequenos Picanto GT as coisas foram bastante diferentes. Cedo se apercebeu que a discussão pelo primeiro lugar ia ser entre Tiago Madeira e Rafael Antunes, mas este último quando ascendeu ao primeiro lugar deitou tudo a perder com uma passagem de caixa falhada. Tiago Madeira acabou por ter

uma corrida tranquila na frente. Mais animada foi a discussão pelo segundo posto entre J.J. Oliveira e Cláudio Pereira com constantes trocas de lugar ao longo da maior parte da corrida, até que as posições se estabilizaram pela ordem acima descrita.

Outro dos pontos de grande interesse, da segunda corrida dos Picanto GT foi a discussão pelo quarto lugar. Pedro Ramos, Samuel Teixeira, Pedro Lemos e Gonçalo de Aguiar protagonizaram acesos duelos em pista.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI