Campeonato Portugal 1300/Braga: A estreia de Andreia e Rui Fonseca

Mais uma Senhora nas corridas! É já este fim de semana que a equipa de Vila Real se irá estrear no novo Campeonato Portugal 1300 ao volante do Toyota Starlet.

Sobre esta estreia, Andreia Fonseca começou por nos dizer “para mim é tudo novo, pois só fiz provas de Montanha, e com um Fiat Punto, que é bem diferente deste Toyota. Por isso, vamos com cuidado, vou aproveitar para rodar o mais possível na sessão de treinos livres, para depois nos treinos cronometrados dar o meu melhor.

No domingo será o dia da corrida, onde espero dar o meu máximo para chegar ao fim, isso seria excelente”, disse-nos a mulher piloto de Vila Real.