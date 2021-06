Campeonato de Portugal de Velocidade: Miguel Lobo e Rafael Lobato no Estoril para vencer | AutoSport

Miguel Lobo e Rafael Lobato estão de volta à ação já no próximo fim semana, dias 26 e 27 de junho, com a presença na segunda ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade Turismos, que tem como palco o Autódromo do Estoril.

Um evento onde a dupla chega naturalmente moralizada, após uma estreia esta época ao melhor nível, saldada por três vitórias em três possíveis na jornada de abertura, disputada em Portimão. “Gostaríamos que todos os fins de semana nos corressem como na primeira prova”, brincou Miguel Lobo, que antevê uma ronda exigente: “O nível do campeonato é elevado e o nosso objetivo é estarmos novamente competitivos desde o primeiro momento, imprimindo um ritmo rápido e consistente, tendo a vitória em vista. Já a nível pessoal, e neste ano de regresso, quero continuar a retirar o máximo de cada prova, para consolidar a minha evolução enquanto piloto.”

Partilhando o desejo de vitória com o seu companheiro de equipa, Rafael Lobato afirma: “Queremos conquistar o título nos Turismos e este será mais um importante capítulo rumo a esse objetivo. No Algarve o nosso Cupra TCR esteve irrepreensível, graças ao grande trabalho da Veloso Motorsport, e é precisamente nas boxes que se começam a ganhar as corridas. A outra parte cabe-nos a nós, em pista. E sei que o nível de compromisso e profissionalismo de toda a estrutura dá-nos total confiança para voltarmos a vencer”, afirmou o atual campeão do KIA Ceed GT Cup.

Rafael Lobato destaca também a importância do próximo fim de semana,em que o campeonato cruza o calendário do WTCR, para a época desportiva da equipa: “Vamos poder medir-nos com os pilotos do mundial, avaliar tempos, perceber as diferenças e onde podemos evoluir. Tudo isso é bastante motivador. Por outro lado, as equipas do mundial contam com as últimas evoluções em termos de set up e acredito que poderemos reunir informações importantes para aplicar no Cupra TCR ao longo do ano.”

À entrada para mais um exigente desafio da época, Miguel Lobo deixa um agradecimento especial: “Muito obrigado a todos os nossos parceiros pelo apoio e confiança. É um prazer poder alinhar no Estoril defendendo as vossas cores”.

No sábado, 26, os pilotos realizam as duas sessões de Treinos Cronometrados e a Corrida 1 (20 minutos). No domingo, 27,têm lugar a Corrida 2 (20 minutos) e a derradeira Corrida 3 (45 minutos), esta última com troca de pilotos.