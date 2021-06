Campeonato de Portugal de Velocidade, Mariano Pires: “é preciso um nivelamento de andamentos mais efetivo” | AutoSport

Mariano Pires disputa no próximo fim-de-semana a segunda ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade, que terá o Autódromo do Estoril como palco, esperando voltar a estar envolvido novamente na luta pelos lugares do pódio. O jovem de Ponte de Lima foi um dos protagonistas da etapa do Algarve, integrada no programa do Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal, revelando-se consistentemente o segundo piloto mais rápido em pista, apenas atrás do seu rival que tinha à sua disposição de um carro mais recente.

Central para a diferença de andamentos foi o BoP, que não equilibrou o andamento dos diferentes carros, assistindo-se a uma supremacia de um modelo mais recente relativamente a todos os outros.

Mariano Pires, que faz equipa com Rodrigo Almeida aos comandos do Porsche 991 GT3 Cup 3.8 da Parkalgar Racing, espera que os responsáveis do Campeonato de Portugal de Velocidade tenham encontrado uma fórmula que equilibre os diferentes automóveis em pista para que possa entrar na luta pela vitória nas provas do próximo fim-de-semana. “O objectivo principal é continuar a conhecer este tipo de carros, dado que estou num ano de transição, mas, como sempre, espero estar na luta pelos lugares do pódio e pela vitória. Para isso, será necessário que a organização consiga encontrar um BoP mais eficaz, dado que existem concorrentes com carros mais recentes e é preciso que se verifique um nivelamento de andamentos mais efectivo que o verificado no Algarve. Seja como for, vamos dar o máximo”, assegurou o jovem limiano.

Mariano Pires admite que a oposição é forte e numerosa, mas está seguro de que, com uma abordagem eficaz ao evento, poderá repetir as boas prestações do Algarve e, até, melhorá-las. “Sabemos que a oposição é forte e com carros competitivos, daí considerar ser importante que exista um BoP mais eficaz para que não seja o equipamento a ditar os resultados. Mas apesar de não termos testado depois do Algarve, estamos confiantes e, com um bom trabalho ao longo do fim-de-semana, estou seguro de estaremos na luta pelos primeiros lugares”, concluiu com confiança o piloto que representou Portugal com distinção na competição de Fórmula 4 dos Motorsport Games, considerados “Jogos Olímpicos do automobilismo”.

A segunda ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade de 2021 integra a etapa portuguesa do WTCR – Taça do Mundo de Carros de Turismo. No sábado serão realizados os treinos-livres, as duas qualificações (14h35 e 16h55) e uma Corrida de Qualificação (19h00), de vinte minutos. No domingo, será efectuada a segunda Corrida de Qualificação (11h00) e a Corrida Principal (17h05), esta com a duração de quarenta e cinco minutos e com troca de pilotos nas boxes.