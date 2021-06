Campeonato de Portugal de Velocidade: Lista de inscritos reforçada e novo BoP | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV vai realizar a sua segunda jornada no Autódromo do Estoril, depois da organização do Circuito de Vila Real ter sido forçada a cancelar a jornada do WTCR devido à pandemia de Covid-19. Acompanhando o movimento do WTCR no sentido de manter a prova portuguesa do campeonato, o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV remarcou esta segunda jornada para o Estoril. Onde serão cumpridas todas as regras de segurança sanitária preconizadas pela Direção Geral de Saúde, bem como do organizador do WTCR, o Eurosport Events.

Apesar de todas as dificuldades impostas pelo acelerar da pandemia de Covid-19 em Portugal e, particularmente, na Área Metropolitana de Lisboa, a organização do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV reuniu uma lista de inscritos de grande qualidade. Mantendo-se como a disciplina mais competitiva da velocidade nacional e com a chancela da FPAK, o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV terá 14 carros na grelha de partida. Uma grelha que será muito competitiva, não só devido à qualidade dos pilotos e dos carros inscritos, mas também pela introdução de um novo BoP (Balance of Performance) no sentido de igualar ainda mais a performance de todos os automóveis.

A competitividade da competição foi reforçada com alterações ao “Balance of Performance” e passagem do Porsche 997 GT3 Cup para a categoria GT Light.

Novos pilotos internacionais reforçam competitividade de uma grelha com 14 carros.

Assegura-se, assim, que todos têm uma oportunidade de lutar pela vitória, seja á geral, seja nas diversas classes, um dos objetivos iniciais do projeto do novo Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV. Destacamos o regresso de Nuno Baptista no “furioso” Mitjet Supertourism V6, o novo Porsche 911 991 GT3 Cup 3.8 da dupla Bruno Pires e Fábio Mota e a estreia de Andrius Zemaitis, que trouxe até ao Estoril a equipa espanhola Pro GT e um

competitivo Porsche Cayman GT4 MR da categoria GT Light.

Líderes do Campeonato, Francisco Abreu e Francisco Mora (Porsche 911 991 GT3 Cup 4.0) vão reeditar o duelo da primeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV com Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros (Porsche 911 991 GT3 Cup 4.0) arbitrado pelo Porsche 911 991 GT3 Cup 3.8 de Mariano Pires e Rodrigo Almeida.

As corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV terão transmissão televisiva em direto na Sport TV, dentro de um programa deveras condensado.

Sábado, 26 junho

09.50 – 10.10 Treino Livre 1

12.35 – 12.55 Treino Livre 2

14.35 – 14.50 Qualificação 1

17.00 – 17.15 Qualificação 2

18.45 – 19.05 Corrida 1