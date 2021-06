Campeonato de Portugal de Velocidade, Francisco Abreu: “tentar repetir sucesso do AIA” | AutoSport

Francisco Abreu e Francisco Mora estarão no Autódromo do Estoril ao volante do Porsche 911 GT3 Cup 4.0 que partilham na segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv foi transferida de Vila Real para o Estoril devido à pandemia. Objetivo será defender a liderança da competição com o pleno de vitórias

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV vai realizar a segunda jornada no Autódromo do Estoril, depois da organização do Circuito de Vila Real ter sido forçada a cancelar a realização das corridas do WTCR devido à pandemia de Covid-19.

O objetivo é solidificar a liderança do campeonato, procurando a vitória na sua corrida e na prova de endurance onde Francisco Abreu e Francisco Mora formam uma das duplas mais velozes da competição.

O Porsche 911 GT3 Cup com as cores da CANON, BRISA, GTS, ONRISING e Clube Sport Marítimo foi alvo de aturada revisão e está pronto para que Francisco Abreu consiga os seus objetivos.

Recordamos que as três corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV terão transmissão em direto nos canais Sport TV. Para Francisco Abreu: “Desde já quero lamentar o facto de não podermos competir, mais uma vez, no fabuloso circuito de Vila Real, devido a esta pandemia que assola o país. Por outro lado, é sempre bom regressar a uma pista onde me sinto à vontade e onde tenho boas recordações. Segunda jornada do campeonato que lidero juntamente com o Francisco Mora, onde vou tentar repetir o sucesso alcançado no Autódromo Internacional do Algarve e reforçar a liderança na competição rumo ao objetivo traçado de voltar a ser Campeão Nacional de Velocidade. Não será uma tarefa fácil perante adversários com enorme valia, mas trabalharemos para que o sucesso seja uma realidade.”

Horário

Sábado, 26 junho

09.50 – 10.10 – Treino Livre 1

12.35 – 12.05 – Treino Livre 2

14.35 – 14.50 – Qualificação 1

17.00 – 17.15 – Qualificação 2

18.45 – 19.05 – Corrida 1

Domingo, 27 de junho

11.00 – 11.20 – Corrida 2

14.00 – 14.40 – Corrida 3