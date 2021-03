Campeonato de Portugal de Velocidade desperta interesse além fronteiras

Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv está a gerar interesse além-fronteiras. O caso mais recente deste interesse vem de Espanha, com a equipa Three Sixty Racing de Victor Colomé, interessada em competir em Portugal. Para isso, a equipa andorrenha coloca à disposição de pilotos dois Porsche 911 GT3 Cup 4.0. Duas unidades que se encaixam no regulamento do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv.

Uma destas unidades da formação sediada em Andorra já competiu em Portugal com assinalável sucesso. Para Victor Colomé (Three Sixty Racing): “Portugal tem dos melhores circuitos da Europa e, agora, um campeonato verdadeiramente sedutor com um regulamento equilibrado e que serve os nossos desejos de competir nos melhores palcos mediáticos e nos grandes circuitos europeus. Foi exatamente isso que encontrei no Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv! Pilotos e máquinas competitivas, circuitos fabulosos como Vila Real, Portimão ou o Estoril (ambos palcos de provas de Fórmula 1!) e uma ampla cobertura televisiva e mediática. Uma situação perfeita para a nossa equipa e por isso estou ansioso por podermos disputar a competição com os nossos dois Porsche 911 GT3 Cup 4.0.”

De acordo com Pedro Marreiros (Prime Promotion): “Esta decisão da equipa de Victor Colomé vem sublinhar a forma certa como desenhamos, em conjunto com a FPAK, o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv. Estamos a dar passos no sentido certo para que o campeonato principal da velocidade em Portugal possa ser um evento cada vez mais sedutor para equipas estrangeiras, elevando o nível da competição. Da nossa parte tudo faremos para que mais equipas e mais pilotos se unam à competição que, acreditamos, tem todas as condições para devolver á velocidade nacional o brilho e a importância do passado.”