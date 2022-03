Campeonato de Portugal de Velocidade: corridas em direto online, e Vila Real na TV | AutoSport

FPAK, Race Ready e Officials garantem que a prova a contar para a competição mais importante da velocidade seja transmitida em direto e em exclusivo no Porto Canal. O trio promotor do Campeonato Portugal de Velocidade (CPV) anunciou esta sexta-feira um forte pacote televisivo. Todas as jornadas terão transmissão em direto nas redes sociais e no Youtube da competição e na grande prova do ano, o circuito citadino de Vila Real, o Porto Canal irá transmitir as corridas em direto e em canal aberto.

Para o presidente da FPAK, Ni Amorim,“é uma novidade muito importante termos as duas corridas do CPV de Vila Real em direto num canal de transmissão aberta. Para além do elevado número de espectadores esperados nas ruas de Vila Real, era de elevada importância conseguirmos levar o Campeonato mais importante da Velocidade nacional a casa de todos os portugueses que não poderão estar presentes.”

Diogo Ferrão mostra-se otimista, declarando que “a transmissão das corridas de Vila Real é o reflexo do nosso empenho em tornar o CPV o Campeonato de referência! No entanto, para isso precisamos de ter pilotos e os pilotos necessitam de apoio e não haverá melhor forma de demonstrá-lo com a oferta de uma transmissão televisiva direita e em canal aberto!”.

Paulo Ferreira acrescentou: “Estamos no caminho certo e já em Vila Real conseguimos uma dupla jornada transmitida em direto e num palco de referência. Agora, vamos continuar a trabalhar e temos a certeza que em breve teremos grandes notícias de equipas e pilotos que irão encher de entusiasmo os fãs da velocidade nacional. Neste primeiro ano queremos investir na Comunicação do campeonato para que as empresas vejam que vale a pena apoiar os talentos nacionais. Deixo desde já o nosso agradecimento ao Porto Canal e ao Presidente da FPAK.”

Recorde-se que o Campeonato de Portugal de Velocidade tem o seu arranque agendado para os próximos dias 9 e 10 de Abril, no Autódromo do Estoril.