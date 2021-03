Campeonato de Portugal de Velocidade by SportTV: Com a F1, WTCR, ELMS e GT Open…

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv realizará a sua jornada de estreia em 2021 no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) como corrida de suporte do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1!

Quer isto dizer que os pilotos que se inscreverem no Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv, terão como recompensa final títulos que vão ficar na história da velocidade nacional, e esta oportunidade de competir no mesmo fim de semana com as grandes estrelas da Fórmula 1. Os pilotos inscritos no Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv terão a oportunidade de cumprir duas corridas em modo Sprint e uma em modo Endurance, mais as sessões de treinos, partilhando o complexo do AIA com as poderosas equipas da Fórmula 1. Será, certamente, um fim de semana para recordar para todos os pilotos e equipas da competição.

Por outro lado, o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv começa a engrossar o plantel, com pilotos seduzidos pela possibilidade de serem campeões de Portugal, competirem com automóveis de categoria e classe superior e, agora, poderem partilhar pista com a Fórmula 1, além do WTCR, no mítico circuito de Vila Real e do European Le Mans Series ao longo da temporada.



Assim, já confirmados estão Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro, ao volante de um Porsche 911 GT3 Cup 4.0 e Francisco Mora que deverá trocar o seu CUPRA TCR por um Porsche 911 GT3 Cup 4.0. Jean-Roch Piat trocou o Porsche Cayman GT4 por um Porsche 911 GT3 Cup 3.8 e Nuno Batista vai trazer para a competição o seu interessante Mijet Supertourisme 3.5 V6.

Gonçalo Manahu e Manuel Castro vão dividir um Porsche 911 GT3 Cup, bem como Fábio Mota em viatura semelhante. A jovem promessa Zdenek Chovanec marcará presença com o seu Ferrari 458 Challenge.

Para além dos referidos pilotos, os conceituados Francisco Carvalho, Pedro Salvador e Carlos Vieira manifestaram interesse em disputar o principal campeonato de velocidade em Portugal.

Mas há mais pilotos já confirmados e que podemos anunciar: Fábio Mota estará presente com um Porsche e Pedro e Jorge Silva vão competir na classe TCR com um Audi RS3 LMS TCR, além da dupla Álvaro Ramos e Fred Block, ao volante do Mercedes AMG GT4.

Recordamos que o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv oferecerá a transmissão das jornadas disputadas como provas de suporte de campeonatos internacionais de relevo como a Fórmula 1, WTCR e o European Le Mans Series.

Segundo o Promotor, a Prime Promotion: “o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv oferece, desde já, a melhor e mais equilibrada regulamentação. Primeiro, porque permite a utilização de carros com grande competitividade e performance, mas manutenção reduzida para conter os custos, ao limitar a corrida ao armamento. Depois, oferece um calendário compacto com muitas horas em pista em partilha com eventos de enorme visibilidade. Finalmente, oferece condições inéditas em Portugal e uma cobertura televisiva ímpar. Para lá da melhor divulgação mediática, aproveitando a digitalização da comunicação via redes sociais, mas não só”.