Campeonato de Portugal de Velocidade 1300: Triunfo de Carlos Cruz na primeira corrida | AutoSport

João Braga fez a “pole position” para uma corrida verdadeiramente animada que terminou com a vitória de Carlos Cruz (Datsun 1200), vitorioso nos H71. Vitória nos Legends de Paulo Mendes (Toyota Starlet), no Desafio ANPAC de Rui Alves (Fiat Punto) e nos H71-1000 de Miguel Barata (Datsun 1000). Uma grelha de partida com 21 carros deixou claro que a aposta da ANPAC na classe 1300 é uma aposta ganha

O Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 cumpriu, hoje, no Autódromo do Estoril, a primeira corrida da segunda jornada desta competição. Prevista para Vila Real, acabou por ser realizada no Autódromo do Estoril, seguindo o movimento do WTCR.

A presença de 21 carros em pista determinou uma corrida muito animada ao longo do pelotão e nas várias classes. E se para o primeiro lugar, João Braga retirou senha premiada que parecia ir dar-lhe o comando da luz à bandeira, atrás do piloto nortenho as coisas estiveram… quentes!

Primeiro com o duelo entre Carlos Cruz (Datsun 1200) e Jorge Marques (Toyota Starlet). Luta que o piloto do Datsun resolveu rapidamente. Liberto da pressão do Toyota, Carlos Cruz empenhou-se em apanhar o líder, João Braga.

Cumpriu o seu objetivo e passou pelo então líder da prova, assumindo o comando da corrida, deixando para trás um impotente João Braga, aumentando a diferença à medida que a prova avançava.E para o piloto do Datsun 1200 a ameaça começou a formar-se na forma do Toyota Starlet de Paulo Mendes que, entretanto, tinha ultrapassado Jorge Marques (Toyota Starlet).Entretanto, novo cambiante na corrida: João Braga sacudiu a pressão de Paulo Mendes e voltou à perseguição de Carlos Cruz e da primeira posição. O piloto do Datsun verde teve de se empenhar a fundo, mas conseguiu vencer a corrida e a classe dos H75.

No Desafio ANPAC, ninguém esteve sossegado e os Fiat Punto engalfinharam-se numa luta sem quartel verdadeiramente espetacular. Levou a melhor Rui Alves sobre Rui Silva, com o pódio a ser encerrado com António Areal.

Nos Legends, Paulo Mendes levou a melhor sobre Jorge Marques, ambos em Toyota Starlet, com Mota Freitas (Citroen AX Sport) a fechar o pódio. Destaque, ainda, para a prova do Datsun 1000 do veterano Miguel Barata, vencedor da sua classe (H71-1000) num honroso 19º lugar.

Amanhã, às 10 horas, realizar-se-á a segunda corrida do CPV 1300.