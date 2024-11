Campeonato de España de GT: RACAR Motorsport termina com nota positiva

Leandro Martins e Dieter Svepes, da RACAR Motorsport, enfrentaram uma corrida desafiadora no Circuit Barcelona-Catalunya, na última etapa do Campeonato de España de GT. Apesar das dificuldades, terminaram em quarto lugar, consolidando uma temporada já coroada com o título na classe GTC.

Após garantir a pole position da classe na qualificação, a dupla começou a corrida com esperanças de vitória. Contudo, as condições mistas, com pista molhada e secando gradualmente, complicaram a estratégia. Leandro Martins perdeu controlo do carro na primeira curva, caindo para último, mas recuperou várias posições antes de entregar o carro a Svepes em sexto.

Svepes continuou a recuperação e chegou a disputar a liderança nos momentos finais. Porém, um toque com um adversário resultou numa penalização de passagem pelas boxes, comprometendo a chance de vitória. Ainda assim, a dupla encerrou a temporada de sucesso com um sólido quarto lugar.

“Foi uma corrida complicada”, afirmou Leandro Martins, que continuou: “entrei em pião no arranque, quando tentava subir ao primeiro lugar, e perdi muito tempo. Mas conseguimos recuperar, o Porsche estava muito rápido e competitivo, o que nos permitiu entrar na luta pela vitória. Penso que a penalização de que fomos alvo não é justificada, dado que foi um incidente de corrida potenciado pela pista difícil, que tinha ainda algumas zonas molhadas. Acredito que poderíamos ter vencido, apesar de todas as contrariedades, acabando o quarto lugar por ficar aquém do esperado. Fica, porém, a competitividade que evidenciámos ao longo de todo o fim-de-semana”.

Com o título de Campeões de España de GT, que junta ao da GT Cup Europe na classe Am e ao da Cup 2 da GT Winter Series, a classificação de hoje é uma nota de rodapé numa temporada extraordinária. “Foi um ano incrível! Claro que não era o resultado que queríamos, mas tivemos uma época fabulosa, com muitas vitórias e conquistas. A RACAR Motorsport foi irrepreensível e aprendemos muito em 2024. É o momento de celebrar os três títulos que vencemos esta temporada, mas estamos já a pensar em 2025”, afirmou Leandro Martins.