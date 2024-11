Campeonato de España de GT: José Maria Marreiros e Pedro Marreiros com boa prestação

A dupla Pedro e José Maria Marreiros enfrentou um fim de semana desafiador no Circuito de Barcelona-Catalunha, competindo com o Porsche 992 GT3 Cup preparado pela Veloso Motorsport. Com pouca familiaridade com o circuito, enfrentaram dificuldades na qualificação, conquistando o nono lugar geral e o sexto na classe GTC.

No domingo chuvoso, a corrida foi marcada por várias saídas de pista e Safety Cars, dificultando o ritmo de Pedro Marreiros no primeiro stint, embora ele tenha evitado erros. Uma estratégia subaproveitada prejudicou o progresso da equipa, mas José Maria Marreiros conseguiu recuperar posições, finalizando em sétimo geral e quinto na classe GTC.

“Foi um fim-de-semana exigente! Entrámos bem nos treinos-livres, mas a qualificação não me correu bem, penso que não consegui usar bem os pneus novos e isso foi determinante para a nossa posição na grelha, até porque o José Maria esteve muito bem, demonstrando uma boa adaptação a um circuito que desconhecia. Na corrida, com tantos Safety-Cars, não consegui ganhar ritmo, mas penso que talvez devêssemos ter aproveitado uma dessas situações para fazer o reabastecimento. Creio que se tivéssemos agarrado uma dessas oportunidades, talvez tivéssemos possibilidades de alcançar um pódio”, afirmou Pedro Marreiros.

José Maria Marreiros mostrou-se satisfeito com a sua progressão ao longo do fim-de-semana, muito embora admita que talvez fosse possível mais: “era um circuito que eu desconhecia por completo e penso que demonstrei uma boa adaptação e, na qualificação, estive já num bom nível. Na corrida, a pista estava muito difícil, dado estar a secar, depois da chuva da manhã, e era complicado ser rápido e consistente. Mas consegui imprimir um bom ritmo e penso que, com alguma sorte do nosso lado, poderíamos ter estado na luta pelo pódio”.