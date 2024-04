Campeonato de España de GT: José Maria e Pedro Marreiros: “fim-de-semana de estreias!

José Maria Marreiros e Pedro Marreiros tiveram uma estreia difícil na temporada deste ano do Campeonato de España de GT, mas mostraram um ritmo competitivo no Autódromo Internacional do Algarve, prometendo lutar pelo pódio ao longo do ano.

Pai e filho chegavam ao mais moderno circuito português sem qualquer teste de preparação, esperando um fim-de-semana de adaptação, dado que José Maria nunca tinha rodado aos comandos do Porsche 992 GT3 Cup e os pneus Pirelli eram uma novidade para ambos.

Apesar das dificuldades que tinha de enfrentar, o mais jovem dos Marreiros mostrou uma rápida adaptação à sua nova montada e às borrachas italianas e na sua qualificação registou o terceiro tempo da geral, segundo entre os carros inscritos na classe GT Cup.

Na corrida de sábado, com um ritmo muito competitivo, o pódio, e até a vitória, poderia estar ao alcance de José Maria Marreiros e Pedro Marreiros, mas um erro de procedimento do Safety-Car, que mandou passar todos os carros menos o Porsche 992 GT3 Cup operado pela Veloso Motorsport, significou a perda de mais de um minuto, condicionando a prova do duo.

Apesar deste erro procedimental do Safety-Car, a dupla conseguiu terminar no quinto posto, quarto da GT Cup, o que evidencia bem a competitividade demonstrada ao longo de toda a prova.

Para a segunda corrida José Maria Marreiros, numa pista difícil, dado que estava húmida da chuva da noite, estava a adaptar-se às condições que eram novas para ele, uma vez que nunca tinha pilotado com slicks num asfalto com água.

Sem cometer erros, conseguiu ir evoluindo, mas um furo provocado por um parafuso que estava na pista acabou por impedir a conquista do resultado que estava ao alcance da dupla. Pedro Marreiros ainda realizou uma recuperação, ultrapassando diversos carros, vendo a bandeira de xadrez no décimo quarto posto da geral, décimo da classe GT Cup.

“Foi um fim-de-semana de estreias! Nunca tinha pilotado este carro, não conhecia os pneus, mas consegui adaptar-me bem e mostrar um bom andamento, como demonstra o meu tempo na qualificação e a minha prestação na primeira corrida. Na segunda, foi uma experiência nova rodar com slicks numa pista molhada, mas acabou por ser um furo a impedir-nos de conquistarmos um bom resultado. Penso que demos boas indicações para a temporada e estou desejoso de poder voltar à competição“, afirmou José Maria Marreiros.

Pedro Marreiros sublinha a boa prestação do seu filho, apontando que só um erro procedimental do Safety-Car os impediu de subir ao pódio: “Já não me sentava num carro de corridas há um ano, mas conseguiu recuperar progressivamente o ritmo competitivo. Os Pirelli foram um desafio para mim, ao contrário do que se passou com o José Maria, que se adaptou rapidamente. Ele esteve muito rápido, tanto em qualificação como em corrida, e fiquei muito orgulhoso. Estou seguro de que, sem o erro do Safety-Car, teríamos terminado a primeira corrida em segundo ou, quem sabe, talvez tivéssemos mesmo vencido. Claro que queremos sempre o melhor resultado possível, mas foi importante a competitividade que demonstrámos, dado que ficou evidente que estaremos na luta pelos lugares do pódio em circunstâncias normais”.

A próxima etapa do Campeonato de España de GT realiza-se em Navarra nos dias 8 e 9 de Junho.