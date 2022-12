Campeões 2022, Troféu C1 Learn & Drive: Competição animada | AutoSport

O Troféu C1 Learn & Drive, que reúne em pista os emocionantes e irreverentes C1, trouxe para a temporada de 2022 a estreia do troféu Mini-Endurance, que se juntou então ao troféu já existente (Endurance) da série promovida pela Motor Sponsor. O C1 Learn & Drive é uma excelente alternativa para aqueles que pretendem competir no desporto motorizado sem ter de despender avultadas somas de dinheiro. Um conceito simples, uma organização rigorosa e com grelhas bem preenchidas que resultam em corridas bem animadas.

Após uma época composta por duas rondas do Mini-Endurance, ambas no Estoril, e mais duas rondas a contar para o troféu Endurance – as 24 Horas do Algarve no Autódromo Internacional do Algarve e as 6 Horas do Estoril – a equipa da WallUp WoodLab triunfou entre a classe Pro do Mini-Endurance, enquanto a equipa Razão Automóvel venceu na classe AM de ambos os troféus. A Tzi Designs Racing Team foi a estrutura vencedora do Troféu C1 Endurance 2022 na classe Pro.