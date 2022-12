Campeões 2022, Super GT: Nissan dominou | AutoSport

O campeonato japonês de SuperGT continua a ser uma referência para quem gosta de GT mais musculados. Nas mudanças mais significativas no campeonato, a Nissan, após 14 temporadas, substituiu o Nissan GT-R Nismo GT500 pelo Nissan Z GT500 (RZ34) e a Honda atualizou o NSX-GT, que tem agora mais do design da edição limitada do modelo Honda NSX Tipo S.

Depois de 8 rondas do campeonato japonês, em GT500 a dupla Kazuki Hiramine e Bertrand Baguette da equipa Impul (Nissan) conquistou o título e em GT300 foi a dupla Kiyoto Fujinami e João Paulo de Oliveira da Kondo Racing (Nissan) que triunfou. A equipa Impul ganhou o campeonato GT500 pela primeira vez desde 1995, enquanto que Fujinami e Oliveira, juntamente com a estrutura que representaram, conquistaram o seu segundo duplo título em três anos nos GT300.