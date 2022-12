Campeões 2022, Porsche Supercup: Campeão com ascendência lusa | AutoSport

Dylan Pereira. Se Dylan não é um nome comum em Portugal, pouco nomes serão mais portugueses que Pereira. Mas é este o nome do campeão da Porsche Supercup de 2022. O luxemburguês de ascendência lusa, teve uma luta renhida com Larry ten Voorde, com Laurin Heinrich e Bastian Buus também atentos. Mas Pereira foi o mais forte, o único a conseguir três vitórias este ano a que juntou mais uma presença no pódio (2º lugar) e três poles (nas pistas onde venceu). Nunca ficou abaixo do top 5 nas oito corridas da competição que acompanha a F1. Pereira venceu em Imola, Red Bull Ring e Spa, com presença no pódio em Zandvoort. A sua equipa (BWT Lechner Racing) venceu o campeonato por equipas de forma destacada. Depois do vice-campeonato na Porsche Supercup em 2020, assim como no WEC (GTE AM) em 2021 e do segundo lugar em Le Mans no mesmo ano, Dylan Pereira conquista o seu primeiro título nos automóveis e começa a impor-se nos GTs.