Campeões 2022, IMSA: Filipe Albuquerque esteve tão perto do título | AutoSport

Pelo segundo ano consecutivo Filipe Albuquerque terminou a temporada do SportsCar Championship do IMSA na segunda posição da classificação geral.

Filipe Albuquerque e o seu companheiro de equipa Ricky Taylor fizeram uma excelente época a todos os níveis. O Acura ARX 05 revelou-se a melhor máquina do ano, destronando os Cadillac, passando a luta a ser entre as duas máquinas nipónicas, o #10 do piloto luso e Taylor e o Acura #60 de Tom Blomqvist e Oliver Jarvis. As contas, como habitualmente, seriam resolvidas na última corrida do ano, em Petit Le Mans. Uma pista espetacular, cheia de história, mas que também já tinha dado alguns dissabores a Albuquerque, que aí nunca conseguiu vencer e, infelizmente, voltou a repetir-se na corrida de 2022. Bastava a Albuquerque ficar à frente do carro #60, mas um toque nos últimos minutos da corrida de 10 horas, deitou por terra esse objetivo do luso e foram os adversários diretos na luta pelo título norte-americano de resistência que venceram e foram coroados campeões, com a sua equipa, a Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian a vencer entre equipas.

Nos LMP2, John Farano aos comandos do Oreca #81 triunfou na classe e a Tower Motorsport conquistou o título por equipas, enquanto entre os LMP3 o título foi para Colin Braun e Jon Bennett e a CORE Autosport festejou o título por equipas. Neste classe, João Barbosa terminou a época no quarto lugar da classificação.

Por último, entre os GTD Pro Matt Campbell e Mathieu Jaminet venceram e a Pfaff Motorsports levou o título por equipas e nos GTD foram Roman De Angelis e a The Heart of Racing a vencerem o campeonato de pilotos e equipas.