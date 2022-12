Campeões 2022, GTWC: Miguel Ramos volta a trazer títulos para Portugal | AutoSport

No ano passado festejamos os títulos de Miguel Ramos e Henrique Chaves no GT World Challenge Europe e no GT World Challenge Europe Sprint Cup. A dupla portuguesa regressou para defender o título e se Henrique Chaves não o conseguiu fazer devido a sobreposições de provas, numa época muito preenchida para o piloto de Torres Vedras, já Miguel Ramos mostrou que qualidade e experiência são uma fórmula que normalmente resulta em sucesso. Ramos voltou a vencer o GT World Challenge Europe e com a companhia de Dean Macdonald venceu a Sprint Cup. Mais um ano em grande para Ramos que parece ser imune ao passar do tempo mantendo-se em grande forma.

Nas contas dos restantes títulos atribuídos, Raffaele Marciello foi o vencedor GT World Challenge Europe na categoria Pro, tal como Thomas Neubauer / Benjamin Goethe na categoria Silver. Na Endurance Cup, Jules Gounon, Daniel Juncadella e Raffaele Marciello levaram o título nos Pro. O quarteto Reema Juffali/Tim Muller/Valentin Pierburg / George Kurtz venceu nos Bronze, tal como os trios Oliver Millroy/Frederik Schandorff/Brendan Iribe nos Gold e Benjamin Goethe/Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer nos Silver. Na Sprint Cup, Charles Weerts/Dries Vanthoor venceram nos Pro e Pierre Alexandre Jean/Ulysse De Pauw nos Silver.

Nos títulos por equipas, a Akkodis ASP Team venceu nos Pro no GT World Challenge Europe e na Endurance Cup, com a WRT a levar a melhor na Sprint Cup. Nos Pro AM, a AF Corse venceu na competição geral e na Sprint Cup, ficando o triunfo na Endurance Cup para a SPS Automotive Performance. Nos Silver a WRT venceu na competição absoluta, na Endurance Cup, com a AF Corse a vencer na Sprint Cup. A Inception Racing venceu nos Gold na Endurance Cup.