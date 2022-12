Campeões 2022, GT3 Cup: Carlos Vieira sem concorrência | AutoSport

No segundo ano de competição da GT3 Cup, o trofeu monomarca deu passos importantes para cimentar a sua posição no panorama nacional e internacional. A Porsche Sprint Challenge Ibérica é a nova competição, organizada pela P21 Motorsport, que a Porsche Motorsport oficializou como sucessora da GT3 Cup já a partir de 2023, com um calendário de seis provas repartidas entre Portugal e Espanha.

Se fora de pista tudo correu pelo melhor, dentro de pista, o cenário foi idêntico para Carlos Vieira. Apenas com a concorrência de Vasco Barros, que levou a decisão do título até ao fim, Vieira voltou a levar para casa o título absoluto e, por conseguinte, o título da sua classe, a Pro. O duelo foi animado e durou uma época inteira, mas sorriu ao já detentor do título em 2021.

Na categoria AM, foi Francisco Cruz a levar a melhor, tal como Miguel Caetano na categoria GD, ambos com margens interessantes para a concorrência. Para o ano, a chancela Porsche vai dar ainda mais interesse a esta competição.

Foto: João Filipe