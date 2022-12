Campeões 2022, GT-CER: Francisco Mora e Francisco Abreu campeões em Espanha | AutoSport

Francisco Mora e Francisco Abreu garantiram em 2022 o título no Campeonato de Espanha de GT ao volante do Porsche 911 GT3 Cup com que tinham conquistado em 2021 o título português. A dupla lusa bateu-se contra máquinas de outras classes mais potentes e ainda assim, venceu o título absoluto e na classe 2 do GT-CER.

No caso de Francisco Abreu, o piloto conquistou o primeiro título internacional de um madeirense no desporto automóvel. Chegados a Navarra, na penúltima prova do calendário do campeonato espanhol, com a possibilidade matemática de garantir antecipadamente o título, Mora e Abreu conquistaram a pontuação máxima que podiam obter, somando duas pole-positions, duas voltas mais rápidas e, no final, duas vitórias à geral, com uma vantagem confortável sobre os seus principais adversários, terminando a temporada com 82 pontos de vantagem sobre o segundo classificado absoluto, Cor Euser.