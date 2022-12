Campeões 2022: Daniel Juncadella vitorioso no Intercontinental GT Challenge | AutoSport

Daniel Juncadella (Mercedes-AMG) assegurou o título do Intercontinental GT Challenge (IGTC) 2022, apesar da desistência na última corrida do ano, as 12 Horas do Golfo realizadas no Circuito de Yas Marina em Abu Dhabi. Após quatro rondas do IGTC, as decisões quanto ao título estavam em aberto. Uma vitória de Luca Stolz na derradeira prova da temporada teria sido suficiente para retirar Juncadella da liderança da classificação, após a desistência nesta corrida, mas não foi além do 4º posto e com isso entregou o título ao piloto espanhol da Mercedes.

A Mercedes triunfou em toda a linha, vencendo ainda o título de construtores de GT3 da série, assim como Kenny Habul e Martin Konrad, que competiram com um carro da marca germânica, levaram a melhor entre os concorrentes da classe Am.