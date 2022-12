Campeões 2022, CPV/ISE: Manuel Gião e Elias Niskanen foram os mais fortes | AutoSport

Campeonato de Portugal de Velocidade, Nova regulamentação trouxe mais competitividade A FPAK, a Race Ready e a TCR Euro Series subscreveram um contrato para a promoção do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) com a duração de três anos, que teve início em 2022, marcando assim uma nova era na organização e promoção do principal campeonato nacional na velocidade de circuitos. A regulamentação técnica teve como ponto forte um BoP equilibrado para cada um dos diferentes modelos de carros participantes, que inclui na grelha carros GT4, TCR e Cup, aproveitando grande parte da fórmula de sucesso do Supercars Endurance. Assim, os promotores juntaram as duas competições, com classificações e títulos separados, à luz dos mesmos regulamentos.

Separados nas classes GT4 Pro, GT4 Bronze, GTC, TCR e Abarth Challenge by Hankook, as contas dos títulos foram apenas fechadas na última ronda da temporada no Estoril, que ao contrário do que estava planeado recebeu as duas competições ao mesmo tempo, uma vez que a ronda de Braga do CPV não se pode realizar por falta de homologação do traçado do Minho. A dupla Manuel Gião/Elias Niskanen, no Mercedes-AMG GT4 da Lema Racing, encerrou com chave de ouro a jornada de consagração do CPV e do Iberian Supercars Endurance, ao triunfar na última corrida da época que definiu os campeões das diferentes classes, sendo que a incerteza maior pairou no TCR e até à última volta.

O experiente Manuel Gião e Elias Niskanen acabaram por triunfar na classe GT4 Pro do CPV e do Supercars Endurance, enquanto Miguel Cristóvão e Francisco Carvalho (McLaren 570S G) fizeram o mesmo na classe GT4 Bronze. Aos comandos do Porsche 911 Cup, Bruno Pires levou a melhor entre os GTC do CPV e Supercard Endurance, mas entre os concorrentes dos TCR, António Coimbra e Luís Silva (Hyundai Elantra N TC) foram coroados campeões do CPV com apenas mais um ponto do que Daniel Teixeira (CUPRA TCR), que entretanto triunfou nessa classe do Supercars Endurance.

António Veloso levou de vencida o Abarth Challenge depois de ter pilotado o pequeno Fiat 500 Abarth nas ruas que compõem o Circuito Internacional de Vila Real. O título por equipas foi entregue à SMC Motorsport.