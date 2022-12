Campeões 2022, Civic Atomic Cup: Os primeiros campeões | AutoSport

A Motor Sponsor apostou numa nova competição para 2022, inserida no pelotão do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, que assinalou o regresso aos grandes palcos nacionais dos emblemáticos Honda Civic Type-R. Foram 5 jornadas no ano de estreia da Civic Atomic Cup, compostas por duas corridas por fim de semana com uma duração de 25 minutos e as equipas foram formadas por um a dois pilotos em cada um dos Honda Civic Type-R, divididos entre duas classes, a Pro e a Am.

A dupla de pilotos do Civic nº 155 Eduardo Leitão e Gonçalo Inácio sagraram-se os primeiros campeões da Civic Atomic Cup na classe Pro, enquanto Filipe Barreto e Francisco Viola no carro nº 154 triunfaram entre os concorrentes Am.