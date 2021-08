Cadillac anuncia programa no WEC e IMSA | AutoSport

A Cadillac anunciou um programa duplo no Campeonato Mundial de Resistência da FIA e no WeatherTech SportsCar do IMSA de 2023 com um LMDh construído com base num chassis LMP2 de nova geração da Dallara.

A marca, propriedade da General Motors, vai manter a parceria com a Chip Ganassi Racing e Action Express Racing. Estas duas estruturas já competem na classe DPi do IMSA e manter-se-ão para a nova era das corridas de resistência nas duas competições.

Os norte-americanos querem fazer a estreia dos seus novos carros nas 24h de Daytona de 2023, a primeira prova de resistência do ano, e participar nas 24h de Le Mans do mesmo ano.

“Estamos entusiasmados por competir ao mais alto nível do desporto automóvel internacional, na classe LMDh a começar em 2023”, disse Rory Harvey, Vice-Presidente da Cadillac. Tal como no desporto automóvel, a Cadillac está a fazer a transição para um futuro impulsionado pela motorização alternativa. A natureza híbrida das regras LMDh irá ajudar-nos a fazer a ponte entre a nossa transferência de tecnologia e o nosso futuro totalmente elétrico. Estamos entusiasmados por levar por diante o nosso sucesso e continuar a transferir os nossos conhecimentos e tecnologia da pista para os nossos veículos de produção. Temos tido grande sucesso com o vencedor do campeonato, o Cadillac DPi-V.R, e aguardamos com expectativa continuar à volta desse recorde no futuro, com a próxima geração do Cadillac LMDh”.

O anúncio da Cadillac já tinha sofrido alguns adiamentos nos últimos meses, mas a marca norte-americana torna-se assim o quinto construtor a confirmar a entrada na futura classe LMDh, juntando-se à Porsche, Audi, Acura e BMW.