C1 Learn & Drive, 24H Portimão: prémios monetários para 14 equipas | AutoSport

A Motor Sponsor está a preparar em detalhe uma edição memorável das 24H C1 Portimão, prova do Troféu C1 Learn & Drive que em 2022 assinala a estreia do novo troféu Endurance.

Na próxima edição, disputada entre os dias 23 e 24 de julho no icónico Autódromo Internacional do Algarve, o promotor português vai distinguir os melhores de cada classe (AM e PRO) com prémios monetários que ascendem a um valor conjunto de 3500€, numa iniciativa inédita no troféu, criada com o apoio da Japopeças/AISIN.

A prova, única do género em Portugal, e que reúne em pista os emocionantes e irreverentes C1, vai assim atribuir aos 7 melhores classificados das classes AM e PRO prémios monetários no valor de: 1º 400€; 2º 350€; 3º 300€; 4º 250€; 5º 200€; 6º 150€; 7º 100€. Uma medida que constitui mais uma aposta da Motor Sponsor com o intuito de proporcionar a melhor experiência de corridas a todos os participantes.

E numa altura em que estamos a mais de dois meses do arranque das icónicas 24H C1 Portimão, estão já confirmadas mais de 30 equipas para aquela que será uma edição histórica do evento. No entanto, as últimas vagas estão ainda disponíveis. As inscrições podem ser feitas diretamente em [email protected]