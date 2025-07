C1 Eurocup, Vila Real: Estreia de sucesso em ambiente de sonho

A estreia da C1 Eurocup em Vila Real foi um verdadeiro sucesso, num fim de semana marcado por corridas emocionantes e um ambiente vibrante. Integrando a categoria City do CPVCL 1300 da ANPAC, o troféu promovido pela Motor Sponsor reuniu 14 pilotos de Portugal, Espanha e Reino Unido, divididos pelas classes PRO, AM, GEN 1, C1 NEW e UK. Durante três dias de competição num circuito citadino exigente e único, pilotos e equipas mostraram grande entusiasmo, com o público a marcar forte presença apesar do calor intenso.

Na classe PRO, André Moura brilhou na Corrida 1 ao conquistar a vitória com o C1 nº 93 da Termolan, desempenho que repetiu na Corrida 2 através de Hugo Couto, também ao volante do mesmo carro. Pedro Antunes, com o C1 nº 86 da WallUp WoodLab, terminou em segundo lugar nas duas corridas, consolidando a liderança na classe. Na Corrida 1, o pódio ficou completo com Gonçalo Gaivão e Ricardo Cruz, enquanto na Corrida 2 foi José Nuno quem conquistou o terceiro lugar.

Na classe AM, Pedro Cruz, no C1 nº 88 da T3 Racing, venceu ambas as corridas, seguido por Simplício Taveira no C1 nº 97. Embora Luís Alcino tenha cruzado a linha de meta em primeiro nas duas provas, foi desclassificado por estar abaixo do peso mínimo permitido.

A classe C1 NEW teve domínio claro de Afonso Inácio, no C1 nº 5 da Gold Limousine Team, que venceu as duas corridas e reforçou a sua liderança. Daniel Monteiro, no C1 nº 78 da T3 Racing, foi segundo classificado em ambas as provas, garantindo um duplo pódio.

Na GEN 1, a equipa espanhola RB by Secerco estreou-se com sucesso, com Ramon Bregante a vencer as duas corridas no C1 nº 79, seguido por Borja Llantada no C1 nº 72. Ambos elogiaram a experiência em Vila Real e mostraram vontade de regressar no futuro.

A classe UK contou com um único representante, Ted Reddick, da Emax MotorSport. Depois de não participar na Corrida 1 devido a problemas mecânicos, venceu a Corrida 2 e destacou o entusiasmo de competir num circuito citadino, algo raro no Reino Unido, especialmente tendo em conta a sua condição de saúde, mielite transversal.

O fim de semana em Vila Real marcou assim uma estreia memorável da C1 Eurocup em território português, deixando pilotos, equipas e público ansiosos pelas próximas etapas.