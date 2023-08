C1 Eurocup: Pack Arrive & Drive é a fórmula ideal para uma experiência de competição única | AutoSport

A C1 Eurocup, troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor que reúne em pista os emocionantes e irreverentes C1, é a competição automóvel mais acessível para competir em Portugal. Disputada com equipas de 2 a 8 pilotos e com um calendário internacional de 5 provas, uma temporada garante mais de 70H ao cronómetro, o que se traduz por uma média superior a 12H de condução por piloto, numa equipa de 6 elementos.

Uma competição assente no baixo custo – veículo, componentes, consumíveis ou inscrição – e muito tempo de pista para todos os participantes, assumindo-se por isso como a opção ideal para quem pretenda dar os primeiros passos no desporto automóvel, realizar provas esporádicas ou mesmo uma época a tempo inteiro.

Mas o troféu não se fica por aqui, e a juntar a este ‘menu’, a C1 Eurocup disponibiliza um pack exclusivo Arrive & Drive, em que a organização garante a participação chave na mão a pilotos e equipas, assumindo toda a logística pré-prova e durante o fim de semana de evento. Um pack que inclui: inscrição na prova; carro pronto a correr; assistência técnica durante a corrida; consumíveis (pneus, gasolina, travões, lubrificantes); transporte.

E numa altura em que a C1 Eurocup está em contagem decrescente para o regresso à ação, com as 8H do Estoril, dias 2 e 3 de setembro, no Circuito do Estoril, o AutoSport foi perceber os benefícios de correr em ‘modo’ Arrive & Drive. Para isso, falámos com dois elementos da Lumio Studios, Ricardo Coroado e Gonçalo Correia – que fazem equipa com Eduardo Leitão -, nomes que estão a realizar pela primeira vez uma época integral na competição.

Quais as vantagens de correrem com a modalidade Arrive & Drive?

Ricardo Coroado: “Em primeiro lugar, a comodidade. É um descanso chegarmos a um fim de semana de corridas e termos tudo preparado e só precisarmos de nos sentarmos no carro para correr. É um serviço chave na mão que, para pessoas como eu, que não conseguem dedicar o tempo pessoal necessário na programação e preparação dos vários momentos que a equipa precisa ao longo do ano, acaba por ser um descanso. Pagamos por um serviço que nos garante tudo, com uma equipa totalmente profissional.”

Gonçalo Correia: “Da ótica de piloto, ficamos isentos de quaisquer preocupações. Todos os aspetos relacionados com a logística, carro, assistência, desde o transporte do veículo para o circuito, o abastecimento durante a prova ou a afinação ideal do carro, só para dar alguns exemplos, é algo do qual ficamos de fora. E, sem dúvida, esse é um grande conforto para quem corre.”

Entendem que desta forma podem desfrutar mais de cada corrida?

RC: “Sim, sinto que não tenho de ser mecânico, nem estar preocupado com outros fatores, posso centrar-me única e exclusivamente na condução. A modalidade Arrive & Drive acaba por ser um serviço que nos permite desfrutar muito mais de cada fim de semana sem termos toda essa preocupação das necessidades antes, durante e após cada evento. Neste contexto, cada corrida torna-se um divertimento e funciona como um escape, e não como uma preocupação, pois sabemos que há uma equipa cem por cento dedicada que faz todo esse trabalho, que é muito importante, por nós e melhor do que nós o faríamos.”

GC: “Não só da corrida, mas das alturas que a antecedem. Acho que se prende sobretudo com ganho de tempo a todos os níveis. Hoje em dia, quando vou para um evento da C1 Eurocup, a minha preocupação é exclusivamente levar o meu capacete e o meu equipamento pessoal, pois tudo o mais está garantido. Não perco tempo com quaisquer preparativos. O mesmo se passa quando estamos em prova, entramos no carro e conduzimos.”

E do ponto de vista da condução e evolução enquanto piloto, sentem que essa maior disponibilidade tem benefícios?

RC: “Se sabes que tudo à tua volta está garantido, quando colocas o capacete partes com total confiança para a pista e apenas focado em dar o melhor e divertir-te. Ao mesmo tempo, tens contigo uma equipa totalmente dedicada que te ajuda em todas as fazes da corrida. Tudo isso é decisivo, pois ajuda-nos a ganhar confiança e permite-nos evoluir consistentemente em cada saída para a pista.”

GC: “Totalmente. Há uma grande diferença em fazer uma prova e ter de estar em simultâneo preocupado em responder a necessidades naturais de uma corrida, como a gestão de pneus, as paragens nas boxes ou se é necessário algum tipo de assistência no carro, ou correr e ter uma equipa que pensa e executa tudo isso por nós. Com o Arrive & Drive, o piloto só tem de se preocupar em ser piloto, e isso faz toda a diferença.”

Há algum momento em que sentiram que a modalidade Arrive & Drive foi decisiva para o resultado de um fim de semana de corridas?

RC: “No último ano, nas 24H C1 Portimão, tivemos um problema com o carro e a equipa que nos acompanhava estava preparada com um stock de peças que permitiu reparar o carro, algo que para nós, a título particular, seria muito difícil.”

GC: “Nessa prova, em que estávamos a lutar pelas primeiras posições, pensámos que não havia hipótese assim que vimos o C1 entrar nas boxes, que íamos desistir. Mas a equipa disse-nos que não, que conseguiam reparar o C1 e colocá-lo novamente em prova. E a verdade é que foi mesmo isso que aconteceu. Fizeram um trabalho inacreditável que nos permitiu concluir as 24H de corrida na 6ª posição da PRO, e se não fosse assim, teríamos desistido.”

Por último, se alguém quisesse começar a competir ou voltar a correr, o pack Arrive & Drive era um serviço que recomendariam?

RC: “Recomendaria em ambos os casos, sim. Quando estamos a começar, tudo é novo e faltam-nos referências. Por exemplo, quantos pneus ou pastilhas de travão são necessários e quantas horas dura cada jogo, ou quantas paragens para abastecimento e litros de gasolina são necessários. Ao estarmos integrados numa equipa experiente, não partimos do zero, pois há etapas que se saltam logo à partida e quando o carro nos é entregue está pronto a sair para a pista. Ao mesmo tempo, recebemos recomendações e conselhos que nos ajudam a chegar à afinação ideal no C1. Por outro lado, para quem queira voltar a competir e não tenha disponibilidade, com o Arrive & Drive só tem de estar disponível nos fins de semana de prova, pois tudo está garantido. E, no nosso caso, temos de deixar um agradecimento muito especial à Lumio Studios, por toda a confiança e apoio para defendermos as suas cores na temporada de 2023.”

GC: “Sem dúvida. Alguém que queira começar, à partida tem muito pouco conhecimento do que é o mundo das corridas. Com o pack Arrive & Drive, esse desconhecimento está cem por cento colmatado por uma equipa que sabe, de A a Z, como tudo funciona, e que te acompanha. No fundo, não somos ‘largados’ de paraquedas numa corrida. E para quem queira voltar a correr ou mesmo para quem já corre, é um custo que se justifica, pois competir torna-se mais simples e tranquilo, pois só temos de nos preocupar com aquilo que realmente gostamos, conduzir. E, como refere o Ricardo, muito obrigado à Lumio Studios pela aposta para estarmos ao volante do C1 nº 24 nesta fantástica época, em que a C1 Eurocup conta pela primeira vez com um calendário internacional, que tem como pontos altos as 24H de Spa-Francorchamps e as 24H de Portimão. Para toda a equipa, é sem dúvida uma temporada muito gratificante. Obrigado por tudo.”