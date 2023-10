C1 Eurocup estreou-se em Spa-Francorchamps: “experiência memorável” | AutoSport

Fim de semana memorável em que se escreveu história na C1 Eurocup. A competição promovida e organizada pela Motor Sponsor, que reúne em pista os irreverentes e emocionantes C1, estreou-se nas 24H de Spa-Francorchamps numa edição com números históricos, onde o ambiente e a envolvência deixaram rendidas todas as estruturas presentes.

A comitiva da C1 Eurocup alinhou numa jornada que juntou 120 carros em pista, um total de 497 pilotos na luta pela vitória e um impressionante registo de 13 nacionalidades – Portugal, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Suíça e Uruguai.

Um evento a todos os títulos imperdível, que levou milhares de adeptos ao traçado belga, para 3 dias de adrenalina e emoção ao cronómetro onde a festa se fez dentro e fora de pista. Um fim de semana em que os treinos cronometrados, realizados na manhã de sábado, marcaram o primeiro contacto oficial em pista. Uma sessão em que a G’s Competizione, no C1º 418, levou a melhor na PRO, num feito replicado na classe AM pela B. Primus – Motorsport.

Mas os holofotes estariam apontados para a parte da tarde do mesmo dia, a corrida da 24H. Uma prova que foi antecedida por um momento muito especial, com todo o plantel a apresentar-se em pista momentos antes da partida oficial, revestindo o circuito de uma memorável moldura humana.

Já com o surgir do sinal verde, teria início a ação para 24H de pura resistência. Uma prova empolgante, em que a chuva se revelou um fator de dificuldade extra, num evento sempre muito disputado, com muitos carros em pista e mais de metade do tempo de prova realizado sob noite serrada. Uma corrida que acabaria por terminar quando o relógio marcava 20H de ação ao cronómetro, na sequência de um incidente.

Uma prova em a TZI Designs Racing Team, de António Ferreira, João Oliveira, João Moreira, Tiago Mesquita e Tiago Carvalho, levaria o C1 nº 433 à vitória na classe PRO. Já a segunda posição seria alcançada pelo C1 nº 418 de Luís Tavares, Rodrigo Taveira, Carlos Barbosa, Carlos Rodrigues, Stephane Galvão e Diogo Almeida. Uma classe em que a Lumio Studios, com Ricardo Coroado, Gonçalo Correia, Eduardo Leitão, Diogo Soares e Duarte Aguiar aos comandos do C1 nº 424, terminaria no terceiro lugar do pódio.

Um triunfo em que António Ferreira, da TZI Designs Racing Team, destacou: “Foi uma experiência espetacular. A corrida foi-se desenrolando a nosso favor e à chuva a nossa equipa conseguiu sempre manter um andamento constante e evitar adversidades, acabando por vencer. Vamos daqui com a recordação de uma grande experiência e esperamos voltar.”

Igualmente disputada, a classe AM viu a B. Primus – Motorsport, de Hugo Antão, João Viegas, Hélder Assunção e Paulo Manso liderar mais de 12H ao volante do C1 nº 438, no entanto, um incidente acabaria por colocar fora de prova a equipa e fazer ascender ao comando o C1 nº 450 da dinamarquesa C1 Scandinavian, de Per Bernd, Søren Larsen, Søren lund, Frede Siverts, Bent Dyhre Hansen e Sebastian Pedersen, posição que manteria até final, vencendo a classe na jornada de estreia na C1 Eurocup. Já a segunda posição da AM ficou nas mãos da irlandesa e também estreante Flat Shtick Racing, de Kevin Kilgarriff, Myles Redmond, Andrew McCormack e Jason Cross, que militou no C1 nº 453.

Um resultado em que Per Bernd, da C1 Scandinavian, sublinha: “Foi a corrida mais divertida que fizemos em muito tempo. Foi a nossa estreia em Spa-Francorchamps, um sonho que há muito tínhamos e que agora concretizámos. Vir desde a Dinamarca até aqui foi uma longa viagem, mas gostámos muito da experiência, os C1 são muito divertidos e queremos sem dúvida repetir.”

Após a estreia internacional da C1 Eurocup com a presença nas 7H de Zolder, em abril, as 24H de Spa-Francorchamps assinalaram a segunda deslocação além-fronteiras do troféu, que voltou assim a pisar um palco emblemático do automobilismo mundial. Uma jornada em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, aponta: “Este fim de semana traduziu na perfeição o espírito do troféu, em que a competição é encarada com total profissionalismo, paixão e acompanhada por uma envolvência ímpar entre todos. É esse o espírito da C1 Eurocup e foi esse o ambiente que vivemos em Spa-Francorchamps ao longo de 3 dias. Uma prova extremamente desafiante pelo número de carros envolvidos e disputada num traçado que está no imaginário de todos e que recebe as maiores competições automobilísticas mundiais. Podermos proporcionar esta experiência às equipas portuguesas, mas também a estruturas internacionais que marcaram presença na prova através de nós, é algo que nos deixa muito satisfeitos. Todas as equipas ficaram rendidas a esta prova, tanto pela competição, como pelo ambiente, por isso foi uma aposta totalmente ganha e que temos o desejo de repetir”, referiu, acrescentando: “Ao mesmo tempo, temos trabalhado a 100% nas 24H de Portimão, que se realizam entre 8 e 10 de dezembro, com o objetivo de apresentarmos a melhor grelha de sempre da C1 Eurocup. Temos neste momento mais de 50 carros confirmados e sabemos que o número não vai ficar por aqui. Por isso, preparem-se porque a prova portuguesa com a maior grelha do ano, numa única série, está a chegar. Vemo-nos lá!”