C1 Eurocup: Estoril encerra época com emoção, títulos e uma pitada de drama

O Circuito do Estoril foi palco da ‘Grand Finale’ da C1 Eurocup, reunindo velocidade, estratégia e um público que trouxe nova vida às bancadas. Em cada curva, esteve o culminar de uma temporada marcada pela superação, pela igualdade e pelo talento em pista — ingredientes que transformaram as últimas duas corridas num autêntico espetáculo de resistência e emoção.

Protagonistas e reviravoltas entre os Citroën C1

O fim de semana viu oito pilotos e sete máquinas C1 — nas versões C1 NEW, AM e PRO — agitarem a categoria City do CPVCL 1300, sob a égide da ANPAC. No centro da ação, três nomes ergueram os troféus da temporada: Afonso Inácio, vencedor absoluto na C1 NEW, Simplício Taveira na AM e Pedro Antunes na PRO.

No arranque, Pedro Antunes mostrou que vinha para vencer: dos treinos cronometrados à liderança da Corrida 1, o piloto do nº 86 da WallUp WoodLab não deu margem à concorrência e somou triunfo na geral e na PRO. Já Afonso Inácio, protagonista de uma recuperação notável ao volante do C1 nº 5 da Gold Limousine Team, partiu de sétimo e cruzou em segundo da geral, alcançando vitória na C1 NEW. Simplício Taveira levou o nº 97 da ST Car Racing ao triunfo entre os AM, enquanto António Tavares (Monteiros Competições) e o estreante Frederico Cruz (T3 Racing) completaram um top 5 repleto de garra e novidade.

Corrida 2 foi palco de novas afirmações e azares. Afonso Inácio dominou a corrida e somou mais um título, enquanto Luís Alcino — após largar da última posição — ofereceu à T3 Racing uma vitória na classe AM digna de aplauso. Já Simplício Taveira consolidou um lugar entre os melhores com consistência e astúcia. O duelo entre António Tavares e Frederico Cruz foi decidido a favor do primeiro, num fecho emocionante à frente dos Citroën C1.

No desfecho, uma polémica deu um toque de suspense à festa: a desqualificação de Inácio e Alcino por inconformidade técnica, ambos a recorrer da decisão, promete manter o debate aceso até ao arranque da 24H C1 Portimão.

Heróis, números e palavras finais

Afonso Inácio brilhou intensamente: dez vitórias em dez corridas na C1 NEW e um sorriso que resumiu: “Ganhei o troféu. E agora, para o ano há mais!”. Simplício Taveira, campeão da AM, destacou o esforço e a regularidade: “Foi o culminar da época, ter ficado em primeiro lugar da AM é extraordinário.” Pedro Antunes, campeão PRO, sublinhou a oportunidade de competir em traçados icónicos e agradeceu à equipa Project4 Motorsport e ao parceiro WallUp: “Além do apoio, permitiram-me ter o carro mais bonito do troféu!”

Nos bastidores, André Duarte, responsável da C1 Eurocup, realçou a aposta em novos circuitos e a integração da C1 NEW, que trouxe ‘sangue novo’ à modalidade. O agradecimento às equipas e à ANPAC ressoou nas garagens: “Agora, toda a atenção está nas 24H C1 Portimão, dentro de 15 dias. Temos já 45 carros confirmados. Vemo-nos lá!”

O cenário está montado para nova página de competição: depois de uma época de emoção, revelações e consagrações, o próximo desafio promete ser maior e mais intenso, com Portimão a receber o maior pelotão da Europa para um longo duelo de 24 horas.