C1 Eurocup esgotou as inscrições das equipas nacionais | AutoSport

Com 60 pré-inscritos e equipas nacionais confirmadas, a precisamente 1 mês das 24H C1 Portimão, que têm lugar dias 9 e 10 de dezembro, no Autódromo Internacional do Algarve, a C1 Eurocup esgotou as inscrições para o pelotão luso. O troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor que reúne em pista os C1 conta com o plantel português fechado num universo de 60 pré-inscritos.

Em números, a jornada algarvia apresenta uma grelha com perto de 200 pilotos portugueses e 100 rostos internacionais e um total de 9 nacionalidades na luta pela vitória: Portugal, Alemanha, Angola, Bélgica, Dinamarca, Moçambique, Países Baixos, Reino Unido e Suíça.



Um plantel de luxo, para uma verdadeira jornada de resistência que assinala o cair do pano sobre a temporada de 2023, conforme Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, refere: “No início do ano anunciámos que esta seria a melhor época de sempre do troféu e o resultado está à vista. A 1 mês das 24H C1 Portimão temos a melhor grelha de uma série nacional, com o plantel português já fechado e mais de 300 pilotos e 9 nacionalidades esperadas para o fim de semana que irá fechar o ciclo de corridas de 2023. Obrigado a todos!”