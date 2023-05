C1 Eurocup: Competitividade marcou as 3h + 3h do Estoril | AutoSport

Os pequenos e irreverentes C1 voltaram à pista, desta vez com as 3h +3h do Estoril, uma prova de resistência em que as equipas Central Mensageiro 88 (PRO) e Slow Motion (AM) conseguiram a vitória.

A ação teve início com os treinos cronometrados realizados na manhã de sábado e foi a equipa Central Mensageiro 88 assinar a melhor marca na PRO, num fim de semana em que a equipa fez a estreia na classe. Um feito igualado na AM pela G’s Competizione, que se apresentou com uma nova formação de pilotos.



A corrida 1 evidenciou o equilíbrio que se vive no troféu, com a proximidade de andamentos a traduzir-se na imprevisibilidade quanto ao vencedor. Uma corrida em que na classe PRO os C1 da Central Mensageiro 88, Qualytent – Gianfranco Motorsport, Tzi Designs Racing Team e T3 Racing passaram pela liderança, protagonizando uma fabulosa luta na discussão do primeiro posto, estando colocados na dianteira após mais de duas horas de corrida. Um duelo que acabaria por sorrir à T3 Racing, seguida da Central Mensageiro 88 e da WallUp WoodLab, que acabaria por ascender aos lugares cimeiros na fase final da corrida. Uma prova com igual equilíbrio no meio do pelotão, onde sobressaíam a Team NB Klima e a Monteiros Competições, a par das estruturas Lumio Studios e Paint & Go. Já a Torres Racing Team acabaria por terminar prematuramente a participação nesta jornada, ao ver o motor do seu C1 ceder.



Na AM seria a G’s Competizione a cortar a meta em primeiro lugar, no entanto, a equipa acabaria por ter um desfecho inglório, com o seu C1 a não passar no controlo de pesagem. Desta feita, o primeiro posto ficou nas mãos da Slow Motion, com a OF Motorsport em segundo e a Gianfranco Motorsport em terceiro. Um dia que viria a terminar com verificações técnicas a um total de 6 C1. Uma medida de controlo tomada pela organização da C1 Eurocup sempre no sentido de zelar pelo rigor e verdade desportiva, máximas pelas quais se rege o troféu desde a primeira hora. No final, todos os C1 respeitavam integralmente os regulamentos técnicos da competição.



A decisão das 3H+3H do Estoril estava assim reservada para domingo, com as decisivas 3H ao cronómetro da corrida 2. Um evento em que a T3 Racing e a Lumio Studios proporcionaram um bom duelo na luta pela vitória, ao qual se juntaram a Central Mensageiro 88 e a Qualytent – Gianfranco Motorsport, que chegaram a rodar na primeira posição. Uma corrida em que seria a Central Mensageiro 88 a cruzar a meta na frente, seguida da WallUp WoodLab e da T3 Racing.



Já na classe AM, a G’s Competizione, que chegou a rodar na segunda posição da classificação conjunta, voltaria a mostrar o grande andamento demonstrado ao longo de todo o evento, terminando a corrida 2 no primeiro lugar, com a Slow Motion e a Of Motorsport em segundo e terceiro, respetivamente.



Contas feitas, no somatório de resultados das corridas 1 e 2, a vitória na classe PRO nas 3H+3H do Estoril seria assinada pela Central Mensageiro 88, de João Silvestre, João Simões, Rui Simões e Pedro Alface, equipa que venceria igualmente a classe PRO -45. Um triunfo em que os pilotos da Central Mensageiro 88 sublinharam: “Foi o nosso primeiro fim de semana a disputar a PRO, a nossa primeira pole-position na classe e a nossa primeira vitória. Muito obrigado à Central Mensageiro, em nome do Paulo Leão, por tudo. Foi um fim de semana espetacular.”



No segundo posto da PRO ficou a WallUp WoodLab, de Jorge Passanha, Pedro Antunes e Gonçalo Gaivão, estrutura que rubricou igualmente o triunfo na PRO +45. A terceira posição da classe PRO foi alcançada pela T3 Racing, de Pedro Alves, Francisco Araújo, Filipe Ferreira, primeira classificada na PRO -30.



Na classe AM, o triunfo nas 3H+3H do Estoril foi alcançado pela Slow Motion, de Eduardo Rodrigues e Tiago Amorim, estrutura que venceu igualmente a AM +45. No final, Tiago Amorim referiu: “Foi um fim de semana muito duro, o carro estava lento, mas conseguimos ter uma boa estratégia de boxes, o que nos ajudou muito a recuperar a diferença para os nossos concorrentes e a conseguir fa primeira posição. Agora é tempo de preparar já a próxima prova.”



No segundo posto da AM ficou a OF Motorsport, de Marco Lazarino, Luís Inácio, Rui Marques e Rui Santos. O pódio AM foi fechado com a B. Primus – Motorsport, de Hugo Antão, Helder Assunção e Paulo Manso, que terminou na terceira posição. Um resultado que permitiu à B. Primus – Motorsport vencer também a classe C1 NEW, destinada a equipas em que 70% dos pilotos tenha realizado no máximo uma prova de C1. Destaque ainda para a Famaconcret Racing Team, de Luís Silva, Catarina Silva, Luís Silva Jr. e Helder Marques, equipa estreante na competição que venceu a AM -45. Já a Gianfranco Motorsport, formada por Ruben Silva e Diogo Marques, triunfou na AM -30.