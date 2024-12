C1 Eurocup: competitividade e espírito de equipa na festa das 24H C1 no Circuito do Estoril

A equipa WallUp Woodlab, na categoria PRO, Mafra C1 Team, na AM, Autocloche (GEN 1), JWBird 1 (UK), Oeste Racing 1 (BE), BM Sport DK 1 (DK) são os vencedores das 24 Horas C1 que se realizaram nos últimos dias, no Circuito do Estoril.

Ao todo, 176 pilotos, 39 Citroën C1 e recorde de 10 nacionalidades na estreia das 24H C1 no Circuito do Estoril. Foi colocado em prática um novo formato inédito, de três corridas de oito horas cada, muito aplaudido ao privilegiar o espírito de convívio e proporcionar quatro dias de festa para pilotos, equipas e público…

Emoção e competitividade marcaram as 24H C1 Estoril, que encerraram com chave de ouro este domingo.

A competição promovida e organizada pela Motor Sponsor, e disputada com os irreverentes C1, desenrolou-se ao longo de quatro dias que se revelaram uma verdadeira festa, dentro e fora de pista, com o sol e a chuva a fazerem-se sentir e a contribuírem para o espetáculo.

A prova rainha da C1 Eurocup reuniu uma grelha composta por 39 C1’s, com 24 estruturas nacionais e 15 formações estrangeiras, 176 pilotos na luta pelo triunfo e um número recorde de 10 nacionalidades ao cronómetro: Portugal, Alemanha, Bélgica, Bielorrússia, Dinamarca, Escócia, Estados Unidos da América, República Checa, Inglaterra e Países Baixos.

Um fim de semana de festa, em que o público teve a oportunidade de estar em pista junto de todas as viaturas durante a formação da grelha na sexta-feira e, durante 4 dias, teve acesso gratuito à bancada A, paddock, boxes e pitlane, a par de uma zona social e de lazer, com tenda e box lounge exclusiva, e uma praça de alimentação, com 4 estações de street food. Zonas de convívio por excelência que foram muito apreciadas por todos ao longo das 24H C1 Estoril e que beneficiaram o contacto entre pilotos, equipas e adeptos.

Na luta em cada classe estiveram nos PRO 8 carros, AM (13), GEN1 (3), UK (9), BE (4) e DK (2).

Nos 3 dias de corrida, a emoção foi palavra em todas as classes. Na PRO, o triunfo acabaria por sorrir ao C1 nº 330, da WallUp Woodlab, formação composta por Jorge Passanha, Pedro Antunes e Gonçalo Gaivão, que haviam terminado o dia de sexta-feira e sábado na frente, mantendo a mesma toada este domingo. No final, os pilotos destacaram: “Queremos agradecer a toda a equipa e em particular aos mecânicos. O carro esteve impecável, nem uma avaria e a vitória é deles”, acrescentando, “queremos destacar o trabalho de boxes, o espírito de equipa e nós também guiámos qualquer coisa”, referiram entre risos. Na discussão do segundo posto, a TZI Designs Racing Team, com o C1 nº 33 de António Ferreira, Reinaldo Fonseca, Tiago Mesquita, João Moreira, superiorizou-se ao C1 nº 22 da Termolan, de João Lousada, José Artur Teixeira, André Moura, André Ferreira, Estevão Oliveira e Raul Delgado.

Na AM a vitória foi muito disputada entre duas estruturas estreantes. No final, o triunfo foi alcançado pela Mafra C1 Team, no C1 nº 264, equipa formada por Pedro Baiona, Paulo Fiúza, António Baiona, Carlos Silva, Gonçalo Boaventura, Alexandre Alves e Dario Alves. “O Paulo acreditou, nós todos acreditámos e o segredo desta vitória é a consistência da equipa e esta vitória é dedicada a Mafra. Mafra Sempre!”, referiram no final. O lugar intermédio do pódio foi assim obtido pelo C1 nº 80 da L&P Racing, formada por Luís Alcino, Pedro Cruz, Pedro Alves e Filipe Ferreira. No terceiro posto terminou a TimGuinvest de Hugo Antão, Guilherme Antão, Paulo Manso, Helder Assunção, no C1 nº 38.

A GEN 1 viveu um carrossel na troca de líderes ao longo de todo o evento e no final a vitória foi assinada pelo C1 nº 111 da Autocloche, que alinhou com Pedro Escarigo, Pedro Pinto, João Tiago Godinho, Pedro Faustino, Emanuel Saraiva e Nuno Farias, pilotos que comentaram: “No meio de muitos azares conseguimos vencer. A assistência esteve muito bem e estamos muito felizes.” A segunda posição foi ocupada pelo C1 nº 89 da AISIN – Japopeças, equipa formada por João Viegas, André Marques, André Araujo, Ricardo Ferreira e Ricardo Leitão. O pódio foi fechado pelo C1 nº 27 da Formula F, estrutura de Paulo Santos, Alexandre Nabuco, Rafael Antunes e António Cristas.

Na classe UK a liderança esteve nas mãos da JWBird 1 deste o primeiro dia e assim se manteve até ao final. A equipa do C1 nº 347, composta por Philip House, Paul O’Neill e Nicholas Beaumont foi assim a vencedora do fim de semana, sublinhando: “Muito obrigado por este excelente evento, muito bem organizado e no qual fomos muito bem recebidos, adorámos.” No segundo posto ficou o C1 nº 346 da Emax Motorsport 3, com James Little, Jake Little, David Alstadter e Stuart Ratcliff, com o pódio a ser completado pelo C1 nº 449 da JWBird 3, com Paul Dehadray, Kieran Griffin e Joe Roach.

A classe BE teve como vencedor a Oeste Racing 1, no C1 nº 143, equipa de Calvin de Groot, Andy Gaban, Lancelot Alsteens e Maxime Alsteens que liderou todo o evento. “Vencemos hoje, foi ótimo. A pista é muito desafiante e estamos muito satisfeitos com o trabalho levado a cabo por toda a equipa.” O segundo posto foi alcançado pelo C1 nº 283 da Emax Motorsport 4, conduzido por James Little, Jake Little, David Alstadter e Stuart Ratcliff. A terceira posição ficou nas mãos do C1 nº 243 da Oeste Racing 2, com Laura Vos, Filip Bartos, Laurenz Rühl, Laszlo van Houwelingen e Mathias Ronzani.

Na classe DK o triunfo foi para o C1 nº 455 da BM Sport DK 1, estrutura formada por Per Bernd, Bent Dyhre Hansen, Sebastian Petersen e Torben Nielsen. “Estamos muito felizes com a vitória, foi uma grande corrida. Gostamos muito do formato de 3X8H e obrigado por nos receberem. E no próximo ano estaremos de volta com toda a certeza.” A segunda posição ficou nas mãos do C1 nº 451 da MHO-Co, com Mik Henriksen Frederik Mark Henriksen, Nick Stentved e Joachim Lee Holmstoel.