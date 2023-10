C1 Eurocup com grelha histórica: 120 carros na estreia em Spa-Francorchamps | AutoSport

A C1 Eurocup, competição organizada pela Motor Sponsor e que reúne em pista os emocionantes e irreverentes C1, ruma este fim de semana, dias 20 a 22 de outubro, à Bélgica para a penúltima ronda da época, as 24H de Spa-Franchorchamps.

Uma imperdível jornada que apresenta números históricos, com a comitiva nacional a integrar uma grelha que junta em pista um total de 120 carros, 497 pilotos e 13 nacionalidades: Portugal, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Suíça e Uruguai.

Registos que colocam esta jornada no centro de todas as atenções e para a qual são esperados milhares de adeptos e entusiastas ao longo dos 3 dias de ação num traçado emblemático, que apresenta um currículo de competições em que se destacam a Fórmula 1, o WEC ou o European Le Man Series.

O primeiro contacto em pista tem lugar esta sexta-feira, 20 de outubro, com os treinos livres. Já no sábado, 21 de outubro, pilotos e equipas têm nos treinos cronometrados, disputados durante a manhã, o primeiro duelo oficial ao cronómetro, com a corrida de 24H a ter início nessa mesma tarde.

Um fabuloso fim de semana em que as equipas lusas que alinharam nas 7H de Zolder voltam a ser presença em solo belga. A começar pela TZI Designs Racing Team, vencedora do Troféu Endurance 2022, que apresenta uma formação composta por António Ferreira, João Oliveira, João Moreira, Tiago Mesquita e Tiago Carvalho no C1 nº 433. Também presente estará a G’s Competizione, estrutura totalista em provas da C1 Eurocup, que irá alinhar com Luís Tavares, Rodrigo Taveira, Carlos Barbosa, Carlos Rodrigues, Stephane Galvão e Diogo Almeida no C1 nº 418.

Um plantel que conta também com duas estruturas que estão a realizar a época de estreia na competição, a Lumio Studios, que terá ao volante do C1 nº 424 Ricardo Coroado, Gonçalo Correia, Eduardo Leitão, Diogo Soares e Duarte Aguiar, e a B. Primus – Motorsport, que se apresenta com Hugo Antão, João Viegas, Hélder Assunção e Paulo Manso no C1 nº 438.

Uma fantástica jornada em que a C1 Eurocup terá nas suas fileiras duas estruturas internacionais. A irlandesa Flat Shtick Racing, de Kevin Kilgarriff, Myles Redmond, Andrew McCormack e Jason Cross, e a dinamarquesa C1 Scandinavian, de Per Bernd, Søren Larsen, Søren lund, Frede Siverts, Bent Dyhre Hansen e Sebastian Pedersen.

Estão assim reunidos os ingredientes para uma jornada de pura emoção e adrenalina ao cronómetro, num evento em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, sublinha: “No início do ano anunciámos que esta seria a melhor época de sempre da C1 Eurocup e o resultado não podia ser melhor. O troféu fez a sua estreia internacional com a presença em Zolder, estamos este fim de semana em Spa-Francorchamps, um palco onde todos os pilotos e equipas desejam competir, e temos uma lista de inscritos com mais de 50 equipas confirmadas para as 24H de Portimão. Em paralelo, todas as jornadas têm sido sempre muito competitivas e imprevisíveis na luta pela vitória e revestidas por um fabulosa envolvência e ambiente entre todo o plantel. Este fim de semana será mais um assinalável capítulo deste percurso, em que proporcionámos às estruturas que alinham na C1 Europcup a possibilidade de competirem, uma vez mais, num traçado histórico e com uma impressionante moldura de pilotos e equipas.”

C1 Eurocup 2023

Spa-Francorchamps

Horários*

Sábado, 21 de outubro

08h45 >> Treinos cronometrados (1H30)

16h00 >> Início da corrida de 24H

Domingo, 22 de outubro

16h00 >> Fim da corrida de 24H