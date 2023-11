C1 Eurocup: António Félix da Costa vai competir nas 24H C1 Portimão | AutoSport

A prova vai contar com 30 minutos de treinos cronometrados e 24 horas de corrida, existindo ainda a possibilidade dos pilotos realizarem duas sessões extra de treinos privados com uma 1 hora de duração cada.

Confirmada está a estreia do piloto português, que se junta a uma pelotão bem constituído. O promotor da série, a Motor Sponsor, já tinha anunciado que o plantel português estava fechado com os 60 pré-inscritos um mês antes da prova algarvia. A grelha vai ser composta por mais de 200 pilotos e um total de 9 nacionalidades na luta pela vitória, entre portugueses, alemães, angolanos, belgas, dinamarqueses, moçambicanos, neerlandeses, britânicos e suíços.

António Félix da Costa será um dos pilotos presentes no pelotão das 24H C1 Portimão, última prova do calendário do C1 Eurocup que se realiza entre os dias 9 e 10 de dezembro, no Autódromo Internacional do Algarve

