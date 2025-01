C1 Eurocup: a emoção do Endurance volta a Portugal

A época de 2025 do Endurance nacional já tem o seu calendário definido. O troféu C1 Eurocup, promovido pela Motor Sponsor, terá duas etapas em solo português: Estoril e Portimão.

Duas provas, 30 horas de adrenalina

Ao todo, serão 30 horas de corrida divididas em duas provas que prometem muita emoção e desafio para pilotos e equipas. A temporada começa com as 6 Horas do Estoril, no dia 11 de maio, um evento compacto de um dia. A prova rainha, as 24 Horas de Portimão, está marcada para os dias 5 a 7 de dezembro e volta a ter o formato original, com cerca de 12 horas de condução noturna.

Categorias para todos os níveis

O troféu C1 Eurocup contempla diversas categorias, desde pilotos menos experientes até os mais graduados. A categoria C1 NEW é destinada a pilotos com no máximo duas corridas de velocidade realizadas antes da época de 2025. Já a PRO é para equipas com pilotos com experiência em competições nacionais e internacionais. A AM é destinada a equipas com no mínimo 70% de pilotos sem palmarés. A GEN 1 é para C1s de primeira geração, e as equipas estrangeiras competem nas classes BE, UK e DK. O regulamento técnico é o mesmo para as provas de Endurance e Sprint.

Inscrições abertas

As inscrições para o calendário de Endurance da C1 Eurocup já estão abertas. Para equipas com o seu próprio C1, o valor de inscrição é de 1.750€ + IVA para as 6H Estoril e 3.750€ + IVA para as 24H Portimão. Há também um pack para as duas provas no valor de 5.000€ + IVA.

Arrive & Drive: a solução chave-na-mão

Para quem prefere uma experiência mais cómoda, a modalidade Arrive & Drive é a solução ideal. A organização garante a participação com tudo incluído: inscrição, C1 pronto a correr, assistência técnica, consumíveis e transporte. Os pilotos só precisam de levar capacete e fato de competição. A inscrição para esta modalidade é de 4.000€ + IVA para as 6H Estoril e 9.500€ + IVA para as 24H Portimão, com um pack para as duas provas no valor de 12.500€ + IVA.

C1 Eurocup | Calendário Endurance 2025

1ª 6H Estoril | 11 Maio

2ª 24H Portimão | 5-7 Dezembro