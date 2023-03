C1 Eurocup: 57 carros na estreia do calendário internacional | AutoSport

A época de 2023 da C1 Eurocup, competição organizada pela Motor Sponsor e que reúne em pista os emocionantes e irreverentes C1, tem início já no próximo fim de semana, dias 1 e 2 de abril, com as 7H de Zolder.



Uma jornada muito aguardada, que marca a estreia do calendário internacional da competição, num evento que coloca em pista uma memorável moldura de C1, com um total de 57 carros, 7 nacionalidades – Portugal; Alemanha; Bélgica; França; Itália; Países Baixos; Suíça – e mais de 180 pilotos na discussão da vitória.



Um evento que tem como palco um traçado emblemático do automobilismo mundial, o Circuito de Zolder, que tem no currículo competições icónicas como a Fórmula 1, o DTM ou o WTCR. O circuito belga será por isso o berço de um fim de semana de verdadeira festa do automobilismo, fruto da envolvência e do ambiente único criado pelos milhares de adeptos presentes para assistirem ao vivo à prova que assinala o arranque oficial dos calendários da C1 Eurocup e C1 Racing Cup 2023.



A ação ao cronómetro tem início sábado, 1 de abril, com pilotos e equipas a realizarem os treinos cronometrados, estando reservado para domingo, 2 de abril, a corrida com duração de 7H. Uma verdadeira prova de resistência que irá contar com a presença da equipa vencedora do Troféu Endurance 2022, a TZI Design Racing Team, que apresenta uma formação composta por António Ferreira, João Oliveira, João Moreira, Tiago Mesquita e Tiago Carvalho que estará aos comandos do C1 nº 433. Totalista em provas da C1 Eurocup, a G’s Competizione coloca em pista o C1 nº 418 com Luka Tavares, Ginho Rodrigues, Carlos Barbosa e Rodrigo Taveira. Entre as estruturas nacionais, destaque ainda para a estreia absoluta no troféu da Lumio Studios, formada por Ricardo Coroado, Gonçalo Correia e Eduardo Leitão, com o C1 nº 424, e da B. Primus – CRC Motorsport, de João Viegas, Hugo Antão e Paulo Manso, com o C1 nº 438.



Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, sublinha: “Cumprimos com tudo aquilo a que nos propusemos e chegou a hora de pilotos e equipas darem início ao cronómetro à C1 Eurocup 2023. Uma época que arranca num traçado de excelência como Zolder e num fim de semana em que a competição integra uma grelha fabulosa, com praticamente 6 dezenas de C1 e mais de 180 pilotos em pista. Abrimos portas a uma experiência única para as equipas nacionais, mas mantendo os custos controlados, o que nos enche de orgulho e satisfação.”



Horários*

Sábado, 1 de abril

16h10 >> Treinos Cronometrados (45M)

Domingo, 2 de abril

09h55 >> Corrida 2 (7H)



*Hora portuguesa.