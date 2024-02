C1 Eurocup: 2024 com calendário ibérico e cobertura televisiva | AutoSport

Em 2024, a C1 Eurocup está preparada para entrar numa nova era. Este troféu, promovido e organizado pela Motor Sponsor, tem sido palco de emocionantes provas ao longo de cinco temporadas, atraindo um total impressionante de 717 pilotos, representando 138 equipas de 10 nacionalidades distintas. Entre elas encontram-se Portugal, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Irlanda, Moçambique, Países Baixos, Reino Unido e Suíça. No ano passado, testemunhamos a melhor temporada da história do evento, e agora, mais uma vez, podemos esperar por novas inovações e emocionantes corridas que prometem superar todas as expectativas.

Em 2024, pilotos e equipas têm pela frente um calendário ibérico de três provas: 10H de Monteblanco, 22 e 23 de junho; 12H de Navarra (corrida noturna), 5 e 6 de outubro; 24H do Estoril, 7 e 8 de dezembro. Um calendário que marca a estreia da competição em Espanha e a presença em dois novos circuitos, a par da inclusão, pela primeira vez no troféu, de uma corrida exclusivamente noturna. Em solo luso, o Circuito do Estoril assume-se com o novo destino das 24H.

Um ano em que a C1 Eurocup apresenta como grande novidade a cobertura televisiva do calendário ibérico, com resumos das 3 provas em todos os meios de comunicação nacionais que garantem a transmissão de troféus de automobilismo: RTP2, A Bola TV, Porto Canal, Benfica TV e Sporting TV.

A competição mantém igualmente a aposta na internacionalização e volta a expandir em 2024, com três provas extra: 24H de Anglesey, 11 e 12 de maio; 24H de Magny-Cours, 18 a 20 de maio; 24H de Spa-Francorchamps, 18 a 20 de outubro. Um calendário em que o Reino Unido e França surgem como novidades, juntando dois novos países e circuitos ao currículo da competição, e em que Bélgica volta a ser opção, destino muito apreciado por pilotos e equipas na época transata.

Uma temporada em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, sublinha: “Estamos muito satisfeitos com o calendário apresentado: 6 circuitos, 5 países e 4 corridas de 24H. Desta forma, para quem pretenda realizar só o calendário ibérico, pode usufruir de um novo país e de dois novos circuitos. Ao mesmo tempo, continuamos a possibilitar novas experiências além-fronteiras com provas de 24H em três localizações, duas delas em estreia”, acrescentando: “2024 é também a época com mais tempo de pista da história do troféu: 112H só de corrida, ou seja, 28H de condução por piloto numa equipa de 4. Em paralelo, fizemos um investimento premium com a introdução de resumos televisivos, que consideramos muito importante para continuar a evoluir a competição e a proporcionar a melhor experiência a todos os que estão connosco. Por tudo isto, sabemos que 2024 é sem dúvida a Época das Épocas da C1 Eurocup.”