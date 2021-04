C.P. Velocidade 1300: João Braga e Pedro Barbosa mais rápidos na qualificação

Disputado no Circuito Vasco Sameiro, em Braga, o Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 arrancou a temporada de 2021 com o ANPAC Racing Weekend, iniciada durante os dias de sexta-feira (treinos livres) e sábado (qualificações) em que os diversos pilotos em pista mostraram o querer e a garra para um calendário de cinco jornadas que agora tem início.

Ao longo da qualificação o equilíbrio foi uma constante, com os quatro homens mais rápidos em pista a marcarem tempos separados por menos de dois segundos. João Braga e Pedro Barbosa, ambos em Datsun 1200, Jorge Marques em Toyota Starlet e Arnaldo Marques, também ele em Datsun 1200, assinaram assim os quatro melhores tempos na qualificação para duas corridas que prometem competitividade e emoção, tal o equilíbrio que ficou desde já evidente nesta qualificação.

Sem chuva no traçado bracarense, as qualificações decorreram sem incidentes numa pista em que apenas ficou a faltar o público que certamente daria outro colorido a este segundo dia de competição em Braga.

Para amanhã, domingo, e porque nunca é demais lembrar, a ANPAC apela à responsabilidade de todos para o cumprimento das regras básicas de segurança como o uso de máscara todo o tempo em que estiverem no Circuito Vasco Sameiro, mantendo o distanciamento social de dois metros, sempre que possível, e evitando a circulação pelas instalações do complexo desde que não sejam de absoluta necessidade.

Amanhã, domingo, serão realizadas as duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, respetivamente às 9.45 e 14.10, ambas com a duração de 25 minutos.

Horário

Domingo, 26 de abril

09.45 –CPV 1300 – Corrida 1

14.10 –CPV 1300 – Corrida 2