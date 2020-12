Bullitt Racing: Um Mclaren e dois Mercedes no GT4 South European

Após vários pódios em 2019, a Bullitt Racing regressa às GT4 South European Series desta vez para fazer a temporada completa com dois Mercedes-AMG GT4 e a surpresa Mclaren 570S. A formação com sede em Málaga, inscreveu para 2020 um total de 3 equipas, um Mclaren e dois Mercedes nos 2 fins-de-semana que atribuem o titulo da competição patrocinada pela Moura Cortes Laser, que terão lugar em Jerez de la Frontera e no Autódromo do Algarve.

A Bullitt Racing, fundada por Stephen Pattrick, mas com base em Málaga, compete habitualmente no GT4 European Series, tendo no final de 2019 participado no GT4 South European com dois Mercedes-AMG. Gostaram da experiência e regressam em 2020 com uma equipa reforçada. Aos dois Mercedes do ano passado, junta agora um fabuloso Mclaren 650LT para a prova de Portimão.



Ambos os Mercedes-AMG estarão inscritos na categoria AM e cada um será conduzido a solo por pilotos Bronze. O carro #33 terá ao volante o CEO Stephen Patrick enquanto que no carro #66 estará o pilotos Ian Loggie, recém vencedor da categoria Pro AM no Campeonato GT Britânico.

Diogo Ferrão, responsável pelo GT4 South European, aponta que “é um orgulho voltar a receber uma equipa de tão elevada qualidade na nossa competição. O regresso desta equipa, habituada a alguns dos melhores campeonatos do, mundo só pode ser um motivo de motivação e orgulho para a nossa organização. Algo devemos estar a fazer corretamente.”

A época dos GT4 South European Series será composta por apenas seis corridas, realizadas em dois fins-de-semana. Começando a 12/13 Dezembro em Jerez de La Frontera e depois finalizando a 23/24 de Janeiro no Autódromo Internacional do Algarve.