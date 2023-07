British GT no Algarve: Autódromo Internacional do Algarve acolhe sétima ronda | AutoSport

Única prova no seu calendário fora do território britânico o British GT é uma das novidades no calendário 2023 do Autódromo Internacional do Algarve. Nos próximo dias 22 e 23 de Julho pilotos e equipas desta animada série fazem a sua estreia na ‘Montanha Russa’ e prometem trazer muita animação ao longo de um fim-de-semana onde o nervosismo da estreia e a descoberta de um novo circuito serão motivos para tornar ainda mais aliciante aquela que é a sétima prova do campeonato.

Com duas categorias em pista, GT3 e GT4 e combinando pilotos profissionais e amadores são oito as marcas envolvidas no pelotão: Aston Martin, BMW, Ford, Ginetta, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche e no total são onze os modelos utilizados de acordo com os regulamentos da categoria em que alinham, GT3 ou GT4, e que vão possibilitar aos fans ver em pista máquinas tão distintas e especiais como o Aston Martim Vantage AMR, BMW M4, Ford Mustang, Ginetta G56, Lamborghini Huracan EVO2, McLaren 570S, McLaren 720S, McLaren Artura, Mercedes-AMG GT3, Porsche 718 Cayman e duas versões do popular Porsche 911 GT3 R (991.2 e 992).

Com três horas de duração a prova do British GT não será a única a deixar borracha nas quinze curvas dos 4653 metros de cada volta ao Autódromo Internacional do Algarve, pois juntamente com os GT’s irão igualmente marcar presença duas outras séries que prometem espectáculo: Fanatec GT European Series e Caterham Seven Series, a primeira com duas corridas de 50 minutos, uma no Sábado e outra no Domingo. Os Caterhams alinham na grelha de partida por três vezes ao longo do fim-de-semana, a primeira no Sábado e as restantes duas no Domingo para corridas com 20 minutos de duração…um verdadeiro sprint que promete ser bem intenso.

Os bilhetes para este fim-de-semana já estão à venda no site do Autódromo Internacional do Algarve (www.autodromodoalgarve.com) e têm um custo entre os 10 e os 50 euros.

Campeonato

GT3 Equipas

1º 2Seas Motorsport

2º Century Motorsport

3º BArwell Motorsport

4º RAM Racing

5º Beechdean Motorsport

GT3 Pilotos

1º James Cottingham / Jonny Adam – 102 pontos

2º Darren Leung / Dan Harper – 96.5 pontos

3º Ian Loggie / Jules Gounon – 89.5 pontos

4º John Ferguson / Raffaele Marciello – 72 pontos

5º Shaun Balfe / Sandy Mitchell – 69 pontos

GT4 Equipas

1º Century Motorsport – 127.5 pontos

2º Optimum Motorsport – 121.5 pontos

3º Academy Motorsport – 90.5 pontos

4º Race Lab – 72.5 pontos

5º DTO Motorsport – 63 pontos

GT4 Pilotos

1º 1º Jack Brown / Charles Clark – 121.5 pontos

2º Carl Cavers / Lewis Plato – 73.5 pontos

3º Ian Gough / Tom Wrigley – 72.5 pontos

4º Aston Millar / Josh Rowledge – 63 pontos

5º Matt Cowley / Erik Evans – 58.5 pontos