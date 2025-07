Briston Classic Cup: Grelha de luxo para uma edição memorável

A Briston Classic Cup vai brindar os espectadores do Estoril Summer Party com uma corrida, que reunirá um pelotão rico e diversificado de automóveis de competição homologados ou produzidos entre 1950 e 1999.

No próximo fim de semana, o Autódromo do Estoril será palco de uma corrida especial em parceria com a Briston Watches, marca relojoeira que alia a elegância do design francês à inovação e qualidade técnica.

Reconhecendo o espírito competitivo e o estilo distintivo da prova — que contará com cerca de duas dezenas de concorrentes —, a Briston Watches irá oferecer um exclusivo Briston Streamliner Gentleman Driver às três primeiras equipas classificadas à geral na corrida de 60 minutos de domingo. Trata-se de uma peça que é mais do que um instrumento prático: é uma verdadeira expressão de personalidade e bom gosto.

A grelha de partida, que abrange carros fabricados entre 1965 e 1999, inclui autênticas preciosidades do automobilismo, como o Ford GT40 de Paulo Lima, o Bizzarrini 5300 GT de Hipólito Pires / Pedro Bastos Rezende ou o Porsche 904/6 de Thorkild Stamp / José Monroy. Marcarão também presença verdadeiros “muscle cars” americanos, como os Shelby Mustang GT350 de Ernesto Silva Vieira e Charles Rzepkowicz.

Esta corrida servirá igualmente como preparação para vários pilotos do Iberian Historic Endurance, antes da segunda metade da temporada. Talvez por isso, veremos em pista outros carros da mais prestigiada competição de clássicos do sul da Europa, como o Ford Escort MK2 RS1800 de Manuel Ferrão ou o Alfa Romeo GTAm de Alex Nabuco e José Carvalhosa. Estão ainda previstas cinco estreias, entre as quais se destacam o Lotus Elan +2 de François Guerin, em dupla com Alexandre Almeida, o Lotus 23B de Filipe Nogueira / Carlos Cruz, o Porsche 911 RS de João Santos e o Datsun 1600 SSS de Filipe Carvalho / António Carmona.

A corrida, com uma hora de duração, contará também com um “cheirinho à Carrera 80”, com a presença dos dois Porsche 911 RSR da Serviroad. Claudio Vieira, vencedor da SevenFriday Classic Cup 2024, e Bruno Santos farão equipa com os respetivos filhos, Lucas Vieira e Tiago Santos. Manuel Moura Teixeira alinhará igualmente com um modelo idêntico. O Toyota MR2 de André Pardal e Fernando Mayer Gaspar também está de volta. Diogo Cavaco e Bernardo Almeida apresentam-se com o seu sempre competitivo BMW M3 E36, e João Neves / Francisco Gonçalves dividem a condução do seu Toyota Starlet. Pedro Melo e Carlos Gagliardini partilharão um Ford Escort MK1, anteriormente visto no Group 1 Portugal, e a lista fecha-se com o Audi TT de César Caldas / Paulo Ribeiro.

Para garantir equilíbrio competitivo entre as diferentes viaturas em pista, será implementado um sistema de handicap aplicado durante a paragem obrigatória nas boxes. Este sistema, baseado na idade e homologação dos veículos, poderá introduzir até 330 segundos de diferença, o que pode corresponder a mais de 5 minutos, nesse momento estratégico da corrida.

As equipas que integrem um piloto estreante em provas de circuito beneficiarão de uma redução adicional de 70 segundos no tempo de handicap — uma oportunidade ideal para quem sempre sonhou estrear-se na competição.

Os participantes que optem por utilizar pneus slicks poderão fazê-lo livremente; no entanto, aqueles que escolherem pneus homologados para estrada usufruirão de uma vantagem de 55 segundos na paragem obrigatória.

Adicionalmente, será aplicado um sistema de compensação com base na idade, tipo e cilindrada dos veículos, beneficiando os modelos mais antigos e de menor capacidade.

Para os que planeiam deslocar-se ao Autódromo do Estoril para assistir a um programa recheado de corridas no Estoril Summer Party, o acesso à Bancada B será gratuito, permitindo a todos assistir ao evento sem qualquer custo. Para aceder ao paddock, onde será possível conhecer os pilotos e participar em várias atividades, o passe geral (válido para sábado e domingo) terá um custo simbólico de 15 euros. Para quem desejar visitar apenas num dos dias, o valor será de 10 euros.

Os bilhetes podem ser adquiridos antecipadamente no site BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão da FNAC ou Worten, até ao dia 11 de julho. Nos dias do evento (12 e 13 de julho), os bilhetes para o paddock estarão apenas disponíveis nas bilheteiras do circuito (loja do Motor Clube do Estoril – MCE).

HORÁRIO

Sábado, 12 de Julho

15:35 – 16:25 – Qualificação

Domingo, 13 de Julho

11:40 – 12:40 – Corrida