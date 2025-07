Briston Classic Cup animou o Estoril

A Briston Classic Cup abrilhantou o programa do Estoril Summer Party by NAPA com uma corrida de 60 minutos extremamente disputada, devido ao sistema de handicaps que o regulamento oferecia, onde a incerteza quanto ao vencedor se manteve praticamente até à apresentação da bandeira de xadrez. Carlos e Lucas Vieira, ao volante de um Porsche 911 RSR, sagraram-se vencedores, sendo acompanhados no pódio por Paulo Lima, em segundo, e pela dupla Bruno Santos / Tiago Santos, em terceiro.

As três equipas subiram ao pódio com um prémio especial: um relógio Briston Streamliner Gentleman Driver, oferecido pela Briston Watches e pela Importempo.

Com uma grelha de partida composta por duas dezenas de viaturas que abrangiam quatro décadas de história do automobilismo, a sessão de qualificação teve lugar no sábado. Os dois Porsche 911 RSR da Serviroad, ambos com pneus slick, dominaram a primeira linha da grelha, com o exemplar verde da dupla Cláudio Vieira / Lucas Vieira a superar cronometricamente o carro preto de Bruno Santos / Tiago Santos.

A segunda linha foi igualmente impressionante, composta pelo espetacular Ford GT40 de Paulo Lima e pelo não menos cobiçado Bizzarrini 5300 GT de Hipólito Pires e Pedro Bastos Rezende — ambos calçados com pneus semi-slick – duas máquinas que nos habituámos a ver competir nas provas do Iberian Historic Endurance. Na terceira linha alinharam o BMW M3 E36 da DMC Group, conduzido por Diogo Cavaco e Bernardo Almeida, e o Ford Escort RS 1600 de Filipe Nogueira e Carlos Cruz, que optaram pelo modelo da marca da oval azul em detrimento do Lotus 23B inicialmente inscrito.

No domingo, com uma grande afluência de público ao primeiro circuito permanente construído em Portugal, a expectativa para a corrida de 60 minutos era elevada — especialmente com um prémio exclusivo em disputa: um relógio que simboliza personalidade e bom gosto. Para garantir o equilíbrio competitivo entre as diferentes máquinas em pista, foi implementado um sistema de handicap a aplicar na paragem obrigatória nas boxes. Esse sistema, baseado na idade e homologação dos veículos, conferiu uma dimensão estratégica à corrida, onde os carros com pneus slick tinham de cumprir paragens mais longas do que os que utilizavam semi-slicks.

A corrida não desapontou. Logo na partida lançada, os dois espetaculares carros da segunda linha assumiram as posições cimeiras. Para gáudio dos espectadores, os quatro primeiros envolveram-se num duelo entusiasmante, enquanto o segundo pelotão oferecia várias lutas animadas ao muito público que trocou as praias da Costa do Sol pelo “nosso” autódromo. Paulo Lima rapidamente construiu uma vantagem confortável, mas um período de “Safety-Car” — necessário para remover o Porsche 904/6 de Thorkild Stamp e José Monroy, imobilizado temporariamente em local perigoso — anulou a margem conquistada.

À sétima volta, Bruno e Tiago Santos assumiram a liderança, que mantiveram por seis voltas até ao início das paragens. Durante essa fase, João Santos / José Carvalhosa (Porsche 911 RS) e depois Ernesto Silva Vieira (Shelby Mustang GT350) chegaram momentaneamente à frente da corrida.

Beneficiando de um handicap mais favorável devido à idade do seu carro, Paulo Lima voltou à liderança após as paragens. Contudo, à 19ª volta, Bruno e Tiago Santos recuperaram o primeiro lugar, mas uma penalização por irregularidades no procedimento da paragem obrigatória nas boxes obrigou-os a cumprir um “drive-through”, que os relegou ao terceiro posto e segundo da classe H-1980. Como consolo, Bruno Santos assinou a volta mais rápida da corrida (1:51.833) já na última passagem.

Com a penalização dos seus colegas de equipa, Cláudio e Lucas Vieira assumiu a liderança a três voltas do fim, superando o Ford GT40 de Paulo Lima, que concluiu a corrida com vitória na classe H-1965. Esta vitória absoluta, somada ao primeiro lugar na classe H-1980, permitiu a Cláudio Vieira voltar a celebrar um triunfo, depois de se sagrar vencedor da SevenFriday Classic Cup em 2024.

Com uma corrida discreta mas eficaz, João Santos e José Carvalhosa terminaram em quarto e garantiram o último lugar do pódio da classe H-1980, seguidos por Pedro Melo e Carlos Gagliardi, que estrearam um Ford Escort MK2 e, com consistência, terminaram na mesma volta do vencedor.

Diogo Cavaco e Bernardo Almeida, no carro mais moderno da grelha, cruzaram a meta em sexto, arrecadando o triunfo na classe H-2000.

Filipe Nogueira e Carlos Cruz confirmaram o favoritismo na classe H-1971 com uma vitória segura, subindo ao pódio ao lado de Filipe Carvalho e António Carmona, que se estrearam com um Datsun 1600 SSS. François Guerin e Alexandre Almeida, em Lotus Elan 2+, fecharam o pódio, à frente de Alex Nabuco e José Carvalhosa, cujo belíssimo Alfa Romeo GTAm deliciava o público a cada passagem.

A edição de 2025 da Briston Classic Cup ficará na memória como uma grande corrida, promovida por uma marca relojoeira que combina elegância de design francês com inovação e qualidade técnica — num evento onde alguns dos mais belos carros dos paddocks nacionais proporcionaram um espetáculo memorável em pista.