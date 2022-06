BOSS GP: Zdenek Chovanec volta a vencer em Paul Ricard | AutoSport

Zdenek Chovanec, de apenas 17 anos, voltou a vencer as duas corridas da Formula Class do campeonato BOSS GP, que passou pela famosa pista francesa de Paul Ricard, no passado fim de semana.

Ao volante de um Fórmula 2, o promissor Chovanec é, cada vez mais, o principal candidato ao título nesta competição internacional. Zdenek Chovanec apostou este ano na BOSS GP, uma interessante competição com diferentes tipos de monolugares, incluindo Fórmula 1, Fórmula 2 e Open. Depois de já ter ganho corridas na ronda inaugural, em Hockenheim (Alemanha) e depois no Red Bull Ring (Áustria), o jovem piloto que reside em Portugal desde 2018 competiu noutra emblemática pista europeia, o circuito francês de Paul Ricard, que recebe anualmente a Fórmula 1.

Tal como já tinha acontecido na ronda anterior, no Red Bull Ring, Chovanec fez uma gestão perfeita dos seus pneus nas duas corridas do fim de semana em França, conquistando mais duas vitórias que o colocam, cada vez mais, na rota do título da Formula Class, categoria onde alinham os monolugares de Fórmula 2.

“Foi um fim de semana de altas temperaturas e nós apostámos nos pneus super soft, sabendo que teríamos de fazer uma gestão perfeita das corridas. Na Corrida 1 tivemos ‘full course yellow’ durante várias voltas, mas conseguimos manter a calma e vencer. Na Corrida 2, ainda tive o meu companheiro de equipa relativamente próximo, mas depois consegui gerir melhor os pneus, aumentar o ritmo e garantir mais uma vitória. Estou contente com a minha evolução como piloto, porque apostei neste campeonato como forma de preparação e de crescimento a todos os níveis. Esta prova em Paul Ricard também foi interessante porque coincidiu com o Grande Prémio histórico e pude ver alguns carros e antigos pilotos de Fórmula 1”, afirmou o promissor piloto português, de origem checa.

A quarta prova do BOSS GP será disputada precisamente na República Checa, no circuito de Brno, nos dias 10 e 11 de setembro.