Borja García brilha no Estoril e relança o título da Porsche Sprint Challenge Ibérica
A manhã de domingo no Autódromo do Estoril respirou velocidade e drama sobre quatro rodas, com a Sprint Race 2 a marcar o ritmo da Grande Final da Cascais Porsche Sprint Challenge Ibérica. Sob o olhar atento de um público vibrante — repleto de aficionados e proprietários Porsche reunidos para o maior evento da marca alguma vez realizado em Portugal — Borja García Menéndez conquistou uma vitória de luxo ao volante do Porsche 992 GT3 Cup nº 22 da GT Corse.
Ultrapassagem decisiva e domínio absoluto
Ainda antes de os motores aquecerem por completo, García assinou a manobra do dia: ultrapassou Dylan Pereira na curva 1, com precisão digna dos grandes momentos, assumindo a liderança num golpe que definiu toda a narrativa da corrida. A partir daí, o piloto valenciano exibiu uma maturidade competitiva exemplar — sempre a rodar com vantagem sólida sobre os rivais e a controlar cada volta sem hesitações. Selou o domínio com a melhor marca da prova: 1:35.155.
Penalizações mudam o pódio
Dylan Pereira, que precisava de pontos máximos para equilibrar as contas com Manuel Alves antes da decisiva Endurance, arriscou nos limites. O estilo agressivo valeu-lhe duas penalizações de cinco segundos, o que lhe custou o segundo lugar após bandeirada. Manuel Alves acabou por subir ao 2.º posto e reforçar a regularidade demonstrada ao longo do campeonato.
O resultado, combinado com o sistema de descartes obrigatório, deixa Alves e Pereira empatados na disputa pelo título da Categoria 2. O derradeiro embate será decidido sem margem para cálculos: quem terminar à frente, será campeão absoluto — num confronto direto digno das grandes finais da história do automobilismo.
Estreias, regressos e confirmações
O estreante austríaco Dieter Svepes impressionou ao garantir o quarto lugar, enquanto Jorge Ramírez, em quinto, conquistou também a vitória na Classe AM, mostrando o excelente momento da RGB Racing Team. Borja García, além do triunfo absoluto, venceu ainda na Categoria 2 e na Classe Pro-AM.
Na Categoria 1, o regresso do campeão Francisco Moura não passou despercebido: triunfo na classe com o Porsche 991.1 GT3 Cup, seguido de perto por Chloe Grant e Luís Barros. Tiago Gonçalves venceu a Classe GD, reforçando a presença da GT Corse no pódio das classes técnicas.
Ladies Cup: domínio de Chloe Grant
Chloe Grant foi protagonista absoluta da Ladies Cup, liderando sem contestação para garantir mais uma vitória num percurso que a afirma como uma das revelações da temporada. Francisca Queiroz, já campeã, assegurou o segundo lugar, com Laura Camps a fechar o pódio após uma exibição madura e apreciada pelo público.
O título decide-se na pista
Com Alves e Pereira empatados a 36 pontos em jogo na Endurance, a última corrida da época promete uma luta intensa, roda a roda, curva após curva, pelo título da Categoria 2 — o desfecho memorável de um campeonato marcado pela emoção e pela excelência competitiva.
