BMW vence 24 Horas de Nürburgring

O BMW da Rowe Racing de Alexander Sims, Nick Catsburg, Nick Yeloly e Philipp Eng, ganhou a 24 Horas de Nürburgring numa corrida que teve um português entre os vencedores: Tiago Monteiro e a equipa da Castrol Honda Racing triunfaram na sua classe. Os dois pilotos de topo da equipa, Tiago Monteiro e Esteban Guerrieri ajudaram a levar a equipa a repetir o triunfo de 2019.



Na classificação geral, a Rowe Racing levou de vencida a prova, oferecendo à BMW novo triunfo após uma década sem vitórias. As últimas horas de corrida foram muito interessantes com uma boa luta entre a BMW e a Audi, com três BMW e dois Audi cabiam em dois minutos, pelo que com quase 180 minutos pela frente tudo ainda podia acontecer. Tudo se decidiu com a última aparição da chuva, quando faltavam já menos de duas horas para o final da corrida.

O Audi de Haase, tinha 10 segundos de avanço para Catsburg antes da chuva chegar, mas ao ficar com pneus para piso seco mais uma volta, perdeu tempo para a BMW que trocou bem mais cedo para pneus de chuva, e tirou partido disso. A BMW assumiu a liderança nessa altura, apesar do #99 da Rowe ter ido às boxes trocar pneus sem a equipa estar preparada. A lenta reação da Audi, tramou-os, para desgosto de Markus Winkelock. A Rowe Racing acabou mesmo por triunfar apenas com 16 segundos de diferença para o Audi #1. Mais uma vez, a meteorologia a virar o tabuleiro, como tantas vezes já sucedeu na pista do Eifel.

O Mercedes #9 da GetSpeed Performance, de Raffaele Marciello, Maxi Götz, Maxi Buhk e Fabian Schiller liderou na fase inicial, depois o Mercedes #4 da Haupt Racing, até saírem de pista. O Lamborghini da Konrad Motorsport, conduzido pelo francês Franck Perera, era terceiro quando o motor entregou a alma ao Criador. Depois foi a vez da Audi dominar bastante tempo, chegando a ter três carros nos lugares do pódio. Com a primeira luz do dia, e com a chuva, os BMWs perdiam quase dez segundos por volta, mas a chuva parou com os carros da marca de Munique a passarem do fim do top 10 para a luta no top 5.

Tudo estava mais ou menos equilibrados com dois Audi face a três BMW, mas tudo indicava que seria a Audi a vencer até à reviravolta final.

Desta forma, Nicky Catsburg, Alexander Sims e Nick Yelloly levaram a BMW à primeira vitória nas 24 Horas em 10 anos, com Catsburg a ver a bandeira de xadrez 16 segundos na frente de Christopher Haase, no Audi R8 LMS GT3 Evo #3 da Audi Sport Team Car Collection, também de Mirko Bortolotti e Markus Winkelhock. A BMW colocou três carros no top 5 com a máquina do Team Schnitzer, conduzida por Farfus, Klingmann, Tomczyck e Sheldon Van der Linde em terceiro, e o segundo carro da Rowe Racing, em quarto. O primeiro Porsche terminou em sétimo lugar, o carro da Frikadelli Racing conduzido por Mathieu Jaminet, e o primeiro Mercedes terminou em oitavo com o #6 da Haupt Racing.

