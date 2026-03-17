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BMW transforma piada de 1 de abril em máquina para as 24 Horas de Nürburgring

Por a 17 Março 2026 11:12

A BMW decidiu transformar em realidade um projeto que começou como uma simples brincadeira de 1 de abril. A marca alemã confirmou que uma versão carrinha do M4 GT3 EVO vai competir nas 24 Horas de Nürburgring deste ano, após a forte reação positiva dos fãs nas redes sociais.

Inicialmente apresentada em 2025 como uma piada, a BMW M3 Touring 24H acabou por gerar um enorme interesse, alcançando mais de um milhão de utilizadores e níveis elevados de interação. Perante essa resposta, a BMW avançou com o desenvolvimento do modelo, que foi construído em cerca de oito meses.

O carro combina a base técnica do M4 GT3 EVO com a carroçaria da M3 Touring, resultando numa proposta inédita no universo da BMW M Motorsport. A estreia está prevista para a prova NLS2, antes de participar nas qualificações e, posteriormente, nas 24 Horas de Nürburgring, onde competirá na categoria SPX.

Ao volante estarão quatro pilotos oficiais da marca: Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi e Neil Verhagen, numa aposta que pretende aliar espetáculo e competitividade.

“A BMW nunca teve um projeto como este no seu departamento de competição. É um carro único e fruto do enorme empenho de toda a equipa que o tornou possível”, afirmou Andreas Roos, responsável da BMW M Motorsport. “Tenho a certeza de que os fãs vão ficar entusiasmados, especialmente no Nürburgring, que é como uma segunda casa para nós. Prometemos um grande espetáculo.”

Também Jens Klingmann sublinhou o carácter especial do projeto e a importância da resposta dos adeptos.

“Este é um projeto verdadeiramente único e é um prazer fazer parte dele. O facto de termos transformado uma brincadeira de 1 de abril numa realidade mostra a nossa proximidade com os fãs e a paixão pelo desporto motorizado. Pode ter começado como uma piada, mas tornou-se num carro de corrida de alto nível. O nosso objetivo é dar espetáculo e terminar o mais à frente possível. Acredito que podemos alcançar um grande resultado.”

Em termos técnicos, a M3 Touring 24H apresenta dimensões superiores ao modelo GT3 convencional, sendo cerca de 200 milímetros mais comprida e 32 milímetros mais alta, incluindo a asa traseira, mantendo, ainda assim, o foco no desempenho em pista.

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