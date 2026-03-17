BMW transforma piada de 1 de abril em máquina para as 24 Horas de Nürburgring

A BMW decidiu transformar em realidade um projeto que começou como uma simples brincadeira de 1 de abril. A marca alemã confirmou que uma versão carrinha do M4 GT3 EVO vai competir nas 24 Horas de Nürburgring deste ano, após a forte reação positiva dos fãs nas redes sociais.

Inicialmente apresentada em 2025 como uma piada, a BMW M3 Touring 24H acabou por gerar um enorme interesse, alcançando mais de um milhão de utilizadores e níveis elevados de interação. Perante essa resposta, a BMW avançou com o desenvolvimento do modelo, que foi construído em cerca de oito meses.

The wagon. The drivers. This squad will push the BMW M3 Touring 24H through the Green Hell. See it happen at the 24h Nürburgring (May 14–17). The BMW M3 Touring 24H. You dreamed it. #WeBuiltIt pic.twitter.com/quyTmtPQME — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) March 16, 2026

O carro combina a base técnica do M4 GT3 EVO com a carroçaria da M3 Touring, resultando numa proposta inédita no universo da BMW M Motorsport. A estreia está prevista para a prova NLS2, antes de participar nas qualificações e, posteriormente, nas 24 Horas de Nürburgring, onde competirá na categoria SPX.

Ao volante estarão quatro pilotos oficiais da marca: Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi e Neil Verhagen, numa aposta que pretende aliar espetáculo e competitividade.

“A BMW nunca teve um projeto como este no seu departamento de competição. É um carro único e fruto do enorme empenho de toda a equipa que o tornou possível”, afirmou Andreas Roos, responsável da BMW M Motorsport. “Tenho a certeza de que os fãs vão ficar entusiasmados, especialmente no Nürburgring, que é como uma segunda casa para nós. Prometemos um grande espetáculo.”

Também Jens Klingmann sublinhou o carácter especial do projeto e a importância da resposta dos adeptos.

“Este é um projeto verdadeiramente único e é um prazer fazer parte dele. O facto de termos transformado uma brincadeira de 1 de abril numa realidade mostra a nossa proximidade com os fãs e a paixão pelo desporto motorizado. Pode ter começado como uma piada, mas tornou-se num carro de corrida de alto nível. O nosso objetivo é dar espetáculo e terminar o mais à frente possível. Acredito que podemos alcançar um grande resultado.”

Em termos técnicos, a M3 Touring 24H apresenta dimensões superiores ao modelo GT3 convencional, sendo cerca de 200 milímetros mais comprida e 32 milímetros mais alta, incluindo a asa traseira, mantendo, ainda assim, o foco no desempenho em pista.