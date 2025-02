BMW SÃ©rie 3 na competiÃ§Ã£o

Estávamos em 1977. Animada pelo sucesso do 3.0 CSL, a BMW Motorsport GmbH decide alinhar no Grupo 5 com o 320i. Tinha um motor que veio da Fórmula 2 – um bloco de 2.0 litros com 300 cv de potência, o suficiente para que o Junior Team, com os pilotos Marc Surer, Eddie Cheever e Manfred Winkelhock, chegasse rapidamente aos degraus mais altos do pódio. Apenas 28 unidades deste Grupo 5 foram construídas, repartidas com algumas equipas privadas que apostaram na BMW.

Vencido o primeiro desiderato, a BMW decide saltar para a Divisão II, apostando na sobrealimentação como “arma de destruição massiva”.

Pelos regulamentos, a cilindrada deveria estar limitada aos 1.4 litros, nada que impedisse os técnicos germânicos de atingir o seu propósito, levando o motor aos 400 cv! As vitórias foram somando-se um pouco por todo o mundo. Até no Canadá o 320i se impôs nas 6 Horas de Mosport, com Eddie Cheever e o saudoso Gilles Villeneuve ao volante.

Os anos do M3

Paralelamente ao sucesso deste 320i, a BMW foi desenvolvendo o M3, um carro que se tornou talvez no mais emblemático da marca. O motor 2.3 16V viu a luz do dia em 1986, com 200 cv no carro de série e 300 cv quando preparado para a competição. Quando o M3 apareceu nas pistas em 1987, foi um sucesso imediato. Com Roberto Ravaglia ao volante, as cores da BMW passearam a sua superioridade, sagrando o italiano como Campeão do Mundo de Turismos logo no ano de estreia, e campeão europeu em 88. Somou

também títulos de campeão alemão de turismos em 1989, e no seu país natal em 1990, tornando-se no mais vitorioso dos pilotos BMW, à frente de Johnny Cecotto. Mais 60 títulos de velocidade, montanha e até ralis carimbaram o rótulo de vencedor no M3, um nome que entrou para a história como o mais bem sucedido carro de turismos de sempre!

Com a chegada dos anos 90, os regulamentos mudaram para uma nova classe de Super Turismos de dois litros. O M3 cedeu o seu lugar ao 318i, que se encarregou de perpetuar a sagaBMWpelos anos seguintes. Uma imbatível equipa de pilotos contava como nomes de peso, como Roberto Ravaglia, Johnny Cecotto, Joachim Winkelhock e Steve Soper, pilotos que em apenas três anos deram seis títulos à marca bávara.

Dobrado o novo milénio, a BMW manteve a senda vencedora, se bem que a Alfa Romeo tenha apertado bastante o cerco. No ano passado, venceu o título de marcas no competitivo ETCC, sagrando o inglês Andy Priaulx como campeão. De facto, foram muitos os modelos que a BMW construiu para edificar toda esta riqueza, mas o expoente máximo foi o M3 GTR, com os seus 500 cv debitados por um bloco V8. Impôs-se nas 24 Horas de Nürburgring com uma dobradinha, com Dirk Müller, Jörg Müler e Hans-Joaquim Stuck a levarem a melhor sobre a equipa Pedro Lamy, Duncan Huisman e Boris Said. Apenas seis semanas mais tarde o GTR voltou a ganhar a classe nas 24 Horas de Spa-Francorchamps.